中選會公告基隆議員仁愛少1名、信義多1席共32名 藍綠搶票白突圍

基隆市議會議員席次本屆31名，中選會今天公告，下屆議員應選總額32名，其中仁愛區少1名、信義區多1名，新增山地原住民1名，總席次多1名。藍綠各自搶票，白則突圍。

因地方制度法修法基隆今年將新增1名「山地原住民」，但基隆人口數跌破36萬人，仁愛區人口數跌破4萬減1名，信義區則增至5萬2千多人增1名，區域部分總額不變。

基隆市選委會副總幹事鄭錦濃表示，中選會及市選委會今天公告，基隆市議員應選總額32名，區域30名，包括第一選區（中正區）選區4名、第二選區（信義區）5名、第三選區（仁愛區）3名、第四選區（中山區）4名、第五選區（安樂區）7名、第六選區（暖暖區）3名、第七選區（七堵區）4名、第八選區（平地原住民）1名，第九選區（山地原住民）1名。

鄭錦濃說，投票日期11月28日周六上午8時至下午4時止，8月27日上午8時起開始領表，市長、議員到市選委會領取、登記，里長至各區公所領取、登記，登記日期8月31日到9月4日。

基隆市選委會表示，仁愛區與信義區議員席次的變動，對後續的選務工作並沒有太大的影響，增加1名山地原住民，原本8個選區增加為9個選區。

國民黨基隆市黨部指出，提名以現任為主，先前的選戰策略已依仁愛區少1名、信義區多1名狀況評估，將持續依先前的規畫提名。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，中選會公布與預估一樣，市黨部確定提名13人，希望民眾支持，打出全壘打。

民眾黨已提名4人，企圖在藍綠中突圍搶灘。各區並有多名無黨籍參選，競爭激烈。