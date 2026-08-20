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藍喊話北市也共襄盛舉發現金...游淑慧曝金額 蔣萬安反應曝光
賴清德總統宣布中央明年普發現金一萬元，北市長蔣萬安喊話應普發兩萬元；民進黨議員本周也提案要求北市府地方發兩萬現金。國民黨議員游淑慧說，市府應心胸寬廣點，並拿綠議員提的超徵數建議蔣「若中央發到四萬，北市就共襄盛舉加碼發一千四百元」，因質詢結束，蔣僅笑無回應。
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蔣萬安今天赴議會專案報告，藍綠多議員聚焦普發現金議題。游淑慧今天質詢提到「發現金人人都愛」，但民進黨要求地方政府發現金也可以，「我們就心胸寬廣一點，但標準要一樣。」
游說，民進黨議員顏若芳提出的方案，就比民進黨議員洪健益提的「靠譜」，洪健益的提案是掏空老本，但顏若芳稱可用累積三、四年的超徵稅收拿來發，她認為也可以。
游說，若算一算中央三、四年超徵稅收約一兆五千億三，若一次拿來發應該可以發到四萬，那就台北市政府也把三、四年超徵的35億元拿來發，困難度也不大。建議蔣萬安「若中央願意發四萬，你就共襄盛舉發一千四百元」。
對於游淑慧說的建議，因質詢時間結束，蔣萬安沒有正面回答，僅用微笑回應。
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