距投票100天 黃世杰再批張善政台積電龍科三期設廠、醫療資源施政效率

距離桃園市下屆市長選舉投票日還有100天，民進黨市長參選人黃世杰今天在競選總部說明些日子在市場等公共場所、座談會與市民互動的感受，並就交通、醫療資源、台積電龍科三期設廠等議題，再批張善政市府團隊三年來缺乏有效規畫，並憂心當中央審查通過台積電設廠案以後，現在的市政府不能做好後和地方續溝通、土地取得與開發期程等配套工作。

​黃世杰指出，回想2023年台積電為什麼公開說停止考慮龍科三期？就是因為當時的張善政市政府沒有負起責任，沒有跟地方好好協調溝通，甚至沒有表達願意承擔這項工作的意願，導致當時台積電在地方抗議的壓力之下，做出令人覺得很遺憾的決定。

​黃世杰說，這次在竹科管理局跟中央努力之下，台積電龍科三期設廠計畫有繼續往前走的契機，中央即將要核定用地範圍。市政府後續有非常多要協助的事，徵用土地之外，還有擴廠的基礎設施，包括水、電等相關的工作，讓人質疑現在的市府到底能不能主動、積極地協助竹科管理局、台積電或是潛在要進駐的協力廠商要在哪裡設廠？

黃世杰強調，台積電設廠案，更重要的是市府能不能主動地跟地方的居民協調？因為無論徵收或協議價購都相當的不容易，除了行政程序，地方居民的意願以及價格，這些後續工作才是重點，也都會是相當大的挑戰。張善政和市府抱著躺平等收割的態度，那我們是不是應該要換一個從當時就一直參與、一直積極協助的市長，來把這件事完成？讓桃園可以迎頭趕上這失落的一年。

​黃世杰再批張善政和市府，在各區的市政說明會講到市立醫院、分院和大學在桃園設醫院，以清華大學要來桃園設置醫院跟醫學院為例，張善政「抹黑」前市府好像只「送地」不做事，讓人不解。事實上，當時他（黃世杰 ）跟鄭文燦市長和團隊的努力之下，不但成功的讓清大設醫院，與跟高醫合作案都通過中央的審查及核定，BOT的模式也獲中央許可。

​黃世杰指出，張善政接任市長後，清大和高醫合作從簽約到履約的過程有一些變化，這個過程看不到張善政對促成合作案有什麼努力，只會一直說因為清大或高醫大的問題，這種置身事外的言論，讓他感到非常的不解。那現在突然間轉個彎說要改推市立醫院，沒有任何的細節，也沒有跟當地的居民來做溝通、討論，到底這個市立醫院未來對桃園市、航空城開發區或是大園、青埔，是不是居民真正想要的重要優先的設施？市府顯然沒有用心，包括中央大學在八德設醫院的進度也表示不明確，沒有掌握足夠的資訊，彷彿不是張善政作為市長應該要承擔的工作，讓人感到非常的荒謬。

黃世杰說明，桃園的醫療資源分布要均衡，而且需要一些稀缺高端的醫療資源包含急重症的處理，與兒童、婦幼科別不足，這些現在都非常地匱乏。​他主張說短中期的計畫應該要對症下藥，短期有要足夠的特別需求門診，以規畫特色醫院為主。長期方面，桃園一定要有第二座醫學中心，不是所有的人都擠到一個立宙醫學中心，這樣子我們的醫療的量能才會足夠。當然，醫學中心的設置不是一蹴可幾，但是蓋市立醫院或引進其他的醫療資源，相信台灣都有很多更好的潛力大學可以合作，成大跟台大在雲林、台南的例子，就是非常值得我們參考，不但能夠確實的引進醫學中心等級的醫療跟後送的機制，那麼也可以獲得這個中央的資源挹注，這個才是桃園人真正需要的醫療資源引進。

黃世杰強調​，他並不是反對蓋市立醫院，而是說到底蓋了這個市立醫院，能夠提供給我們的桃園市民什麼樣等級的醫療服務？它有沒有未來性？有沒有再進一步的空間？這一些都是我們在設定這些計畫，要花這些錢，用人民的納稅錢的時候，應該要負責任地向市民朋友說清楚。

黃世杰上午也公布團隊另一波核心幹部，包括前立委黃仁杼、黃宗源、郭榮宗擔任南、北桃園總幹事、後援會總督導，市黨部主委張火爐出任競總總督導不分區立委張雅琳、郭昱晴與前立委湯蕙禎出任競總副主委。

黃世杰指出，今日距離桃園市長、議員選舉投票日剛好100天，100 天可以很短，也可以改變一座城市的未來。無論是世居桃園還是移居桃園，大家就是希望這個城市可以更好，希望桃園可以變得更宜居、更有發展，我們的下一代可以更有未來。