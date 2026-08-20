力挺藍小雞！鄭麗文出席賴苡任競總茶會 喊「3不」盼選民委以重任

國民黨北市議員參選人賴苡任今天上午舉辦競總開幕茶會，邀請黨主席鄭麗文及多名藍委到場拉抬聲勢，國民黨主席鄭麗文也誇讚賴從基層做起，期許賴能不負眾望、不負所託、不忘初衷。賴苡任也喊出士林北投藍營提名5席議員都要全壘打，才能有更多票源迎戰2028立委大選。

賴苡任今早舉行競選總部開幕茶會，上午除鄭麗文外包含台灣商業聯合總會長張平沼、立委徐巧芯、洪孟楷、張智倫、翁曉玲、牛煦庭等人到場致意，競總外也有不少花籃包含立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌等人雖未到場但也都有送上花籃致意。

不過，過往類似茶會開幕都會有不少民眾圍觀，不過今天似乎受到天氣影響人潮不多。地方幕僚也觀察到，連年選舉似乎已讓民眾對於政治感到疲態，今年對於新人來說相當辛苦，因為民眾冷感關係不願主動去關心政治，新人必須更努力掛看板、走基層，甚至連募款都比以往少了一半。

該人士也觀察到，過往舉辦政治人物民眾經過大多都會稍微駐足，但現在不論是站路口、掃市場，民眾這幾年包含總統立委、大罷免連年選舉，早已顯現疲態，對於政治活動習已為常不在有新鮮感，若選情狀況冷卻直到年底，對於藍綠白恐怕都相當不利。

賴苡任現場喊出，士林北投曾經是藍天，幾經波折後從藍天變綠地，如今很多地方里長告訴他地方服務找的到國民黨民代，但涉及中央卻常常碰一鼻子灰，這次民進黨提5席，國民黨也提5席，除了他要當選外國民黨更要全壘打，這樣2028才有更多本錢與民進黨立委吳思瑤拚戰。

鄭麗文也說，國民黨內年輕人提拔年輕人，是大家最想要看到畫面，賴苡任並非一路順遂，從最基層的工作到去年的大罷免，上沖下洗、左右奔波，這一次披上戰袍參選市議員，希望能對他委以重任，也期許賴能夠不負眾望、不負所託、不忘初衷，更不要忘記從政一切是為人民。

國民黨主席鄭麗文（前左）、台灣商業聯合總會理事長張平沼（前右）上午出席賴苡任（前中）競選服務處開幕茶會，張平沼致詞時表示與賴苡任父親賴文平（後右）是三十多年好友。記者蘇健忠／攝影