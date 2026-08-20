陳瑩喊台東是世界入口 吳秀華成立婦女後援會

台東縣長選戰，民進黨參選人陳瑩推出競選新看板，主打「台東，世界的入口」，強調台東要以山海與人文特色迎向世界；國民黨參選人吳秀華將成立婦女後援會，號召支持者相挺。

民進黨台東縣長參選人陳瑩近日公布3款新看板。團隊今天說明，繼首波提出「台東下一棒」競選口號後，最新一波以「台東，世界的入口」為主軸，並搭配縱谷線「天空款」、海岸線「大海款」及南迴線「日出款」3款看板設計。新視覺訴求台東不只是台灣的後山，更要以得天獨厚的山海與人文條件迎向世界。

陳瑩表示，縱谷線「天空款」視覺以開闊天空為意象，呼應縱谷地區山脈、田野與天際線交織的地景；東海岸「大海款」視覺以太平洋海岸為主題，呈現台東面向大海的地理位置與獨特魅力；南迴線「日出款」視覺則致敬南迴4鄉，尤其是太麻里作為全台「曙光第一個親吻的土地」，以日出為象徵，傳遞台東迎接新局、充滿希望與朝氣的正面氣氛。

陳瑩期許這波視覺與看板設計不只是競選宣傳，更希望與各界一同思考「台東的定位」與「台東的美學」；台東擁有山、海、縱谷與多元文化，應從過去「被看見」，進一步走向「主動讓世界看見」。她提到，台東縣政府近年在縣長饒慶鈴帶領下，美學氛圍明顯提升，接棒者也應具備美學素養，才能讓台東持續迎向世界。

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天則號召「台東的姐妹們，我們一起站出來」，參加明天成立的婦女後援會。

吳秀華提到，一路走來，她始終相信，女性的力量能讓台東更加亮眼、更有活力。誠摯邀請所有關心台東、支持她的民眾，一起參加台東縣婦女後援會成立大會。

吳秀華表示，婦女後援會成立大會將於明天下午3時30分在四維路三段、競選總部附近舉行，屆時將邀請媒體工作者王淺秋助講。希望明天能看到大家熟悉的笑容，歡迎大家揪姐妹、揪朋友，一起熱鬧相挺，「每一份支持，都是我繼續向前的力量。」