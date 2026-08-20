蔣萬安不幫白小雞個別站台衝擊選情！ 徐巧芯：松信足夠藍白6席

年底選戰加溫，藍營北市決議採取配票機制確保席次極大化外，初步共識台北市長蔣萬安將不幫民眾黨個別參選人站台。過去曾幫民眾黨松信參選人許甫站台、喊出松信選區要「5+1」藍委徐巧芯表示，目標不會變藍營按既有配票、民眾黨也有支持者，票數足夠加起來6席足夠，目標仍是藍白的席次在台北市能夠極大化。

徐巧芯認為，過去配票每一次都會分責任里，因為在地方上跑行程，民眾也會問要支持誰，但國民黨有五位參選人，若支持單一個對其他人會不好意思，就會問選民住在哪個里，這一次若用身分證、月份去配票，也是避免競爭的過程相害，但如果民眾自我意識很強，還是會尊重。

而針對蔣萬安不能各別幫白營參選人站台，徐巧芯認為，藍白合方向上面無論在哪一個縣市都是一樣，還有非常多的方式幫忙大家一起助選，只不過在議員層次當中，國民黨提名的人彼此都有壓力、民眾黨人選也要來爭取民眾支持，但不管是蔣萬安或藍白參選人，都是保持著希望能夠大旺，相信會有很多多元的方式，能夠一起力挺所有的好朋友。

不過徐巧芯先前曾幫許甫站台，並喊出「5+1」現在藍營配票是否有所衝擊，徐強調不會，她認為，民眾黨有自己支持者，如果集中起來目標絕對可行，本屆他與綠委王鴻薇各拿2萬多票，所有藍白票數加起來足夠當選六席，不管是用配票或推薦，不僅只是在國民黨內部能全壘打、集中戰力，也讓民眾黨能夠有好成績，讓藍白的席次在台北市能夠極大化。