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「財神總統」黃宏成再戰嘉義市長 選舉公告清晨選委會前放登記專用椅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市選舉委員會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉倒數百日，曾多次參選嘉縣、市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，再度宣布投入市長選戰，清晨6時到選委會門口放置「登記參選專用椅」，宣示參選決心。圖／黃宏成提供
嘉義市選舉委員會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉倒數百日，曾多次參選嘉縣、市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，再度宣布投入市長選戰，清晨6時到選委會門口放置「登記參選專用椅」，宣示參選決心。圖／黃宏成提供

嘉義市選舉委員會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉倒數百日，曾多次參選嘉縣、市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，再度宣布投入市長選戰，清晨6時到選委會門口放置「登記參選專用椅」，宣示參選決心。黃宏成還出示準備寄送給賴清德總統、行政院長卓榮泰、中選會主委游盈隆、警政署長張榮興，以及嘉市選委會、市察局等信件，請求協助選舉登記安全事宜。

2026九合一選舉

黃宏成信中強調，將「登記參選專用椅」放置選委會門口，不妨礙交通及行人通行，是為表達參選市長決心，擔心有人趁選舉登記期間製造事端、妨礙選舉進行，呼籲總統及相關單位基於服務民眾提供協助，確保選舉事務順利進行。黃宏成4月16日已在市府廣場開記者會，宣布參選市長，提出「反霸凌、討公道」等政治訴求，批藍白陣營選舉操作，強調參選不只為了勝負，而是要替嘉義人爭一口氣。

<a href='/search/tagging/2/嘉義市選舉' rel='嘉義市選舉' data-rel='/2/186362' class='tag'><strong>嘉義市選舉</strong></a>委員會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉倒數百日，曾多次參選嘉縣、市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，再度宣布投入市長選戰，清晨6時到選委會門口放置「登記參選專用椅」，宣示參選決心。圖／黃宏成提供
嘉義市選舉委員會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉倒數百日，曾多次參選嘉縣、市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，再度宣布投入市長選戰，清晨6時到選委會門口放置「登記參選專用椅」，宣示參選決心。圖／黃宏成提供

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