三峽川友會成立 眾里長力挺喊：要選會做事的人不是口才好的

國民黨新北市長參選人李四川今出席三峽川友會成立大會，數百位鄉親齊聚力挺，三峽區有28位里長，今有20多位里長到場力挺，氣氛熱烈。三峽區里長聯誼會會長、中正里長陳志泉也公開喊話，「要選會做事的人，不是選口才好」，並呼籲鄉親全力支持認真踏實、了解在地需求的李四川，才能延續侯友宜市長任內的各項市政建設，帶動三峽持續發展。

李四川抵達時受到支持者熱烈歡迎、加油聲連連，並紛紛上前合影留念，展現在地高人氣與熱烈支持。無黨團結聯盟總召蔡錦賢、國民黨新北市議員林金結、洪佳君、呂家愷、黃永昌、民眾黨市議員參選人吳亞倫，以及體育會、婦女會等在地團體也到場力挺，展現跨黨派及基層大團結、不分顏色支持李四川的氣勢。

三峽川友會會長由三峽區里長聯誼會會長、中正里長陳志泉擔任，帶領全場揮舞戰旗、高喊「凍蒜」。陳志泉表示，里長不分黨派，誰能為地方做事、解決問題，就是大家支持的對象，「要選會做事的人、不是選口才好」，他也強調，侯友宜市長8年任期推動諸多三峽建設，李四川曾擔任三個直轄市副市長，歷練完整豐富，且深入了解三峽在地需求，呼籲鄉親全力支持，讓有經驗、有能力的李四川接棒侯友宜市長，為三峽繼續帶來大發展。

李四川致詞時感謝滿場鄉親、里長及地方社團的熱烈支持，他也分享一件趣事，多年來常常跟太太到家附近的路邊攤吃麵，經常穿著短褲就出門，直到某一天老闆看到新聞才知道他是副市長，李四川強調，從事公職的初衷是為民服務，而不是站在鏡頭前，為地方及人民留下建設才是最重要的價值。

李四川重申，未來將推動敬老卡升級政策，將600點中的300點「悠遊卡化」，讓長輩可直接至超商、超市、藥局消費，並可支付醫療院所就診費用，讓政策更貼近長者的生活需求；他並已提出五大醫療政策，其中針對三峽地區，將積極協助恩主公醫院推動院區擴建計畫，強化與土城醫院、亞東醫院等醫療院所合作分工，提升溪南地區整體醫療量能。

李四川也強調，三峽擁有優美的河岸景觀，未來將積極推動河川整治，打造兼具休閒與觀光功能的遊憩空間，串聯三峽老街、美術館、陶博館等周遭景點，整合在地文化與觀光資源，形塑獨具特色的觀光廊帶，帶動地方整體發展。

國民黨新北市長參選人李四川今日出席三峽川友會成立大會，數百位鄉親齊聚力挺，氣氛熱烈。圖／李四川競辦提供