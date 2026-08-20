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九合一百日倒數 嘉義縣議員黃啟豪拚連任公布問政成果

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃啟豪（右七）拚連任，今天舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃啟豪（右七）拚連任，今天舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影

九合一選舉倒數一百天，嘉義縣議員黃啟豪今在服務處舉辦問政統計說明會，2023年至今行程場次共1萬2321場，不含公祭，平均每天要跑將近10場行程，另累積服務案件超過2千件，爭取公共建設及協調金額約2.2億元，並媒合縣府接收私立協志高職，盼繼續爭取連任。

2026九合一選舉

黃啟豪2020年返鄉擔任嘉義縣議長張明達機要秘書，其父親黃尚文2008年起擔任嘉義縣政府秘書長，2020年屆齡退休，在地深耕多年，深具政治影響力。黃啟豪2022年受民進黨徵召，首次參選嘉義縣議員，在第二選區拿下最高票，展現人脈關係與實力。

黃啟豪表示，任內爭取新港鄉、民雄鄉多處道路、側溝及堤防改善工程，並爭取YouBike公共自行車、民雄棒球場、月眉老人食堂，以及多處兒童遊樂與體健設施，並媒合縣府接收私立協志高級工商職業學校，協調水利地占用案，舉辦三千人控窯活動、多場親子活動及音樂會。

「服務不分大細漢，跑攤不分大小攤。」黃啟豪說，他非常珍惜每個服務機會，重視鄉親反映問題，他認為議員是「服務業」，沒有多厲害，也沒有多囂張，每個人都在自己崗位做好工作，未來會繼續全心投入、全力以赴，持續提升地方建設及鄉親福利。

嘉義縣議員黃啟豪拚連任，今天舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃啟豪拚連任，今天舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影

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