無意扛輔選？王惠美：我是國民黨員、只是沒接競總職務

彰化縣長選舉國民黨提名律師魏平政過程風波不斷，彰化縣長王惠美昨天未出席國民黨在彰化舉辦的行動中常會，並在臉書發出近500字長文，被解讀為無意扛起輔選責任。王惠美今天受訪表示，她是國民黨員，只是沒有接競選總部職務，「謝謝大家」。

對於王惠美現階段的態度，魏平政表示，王惠美是否接競選總部主委，還是要尊重她的意願；縣長臉書提到要專心縣政，他認為做好縣長才不辜負縣民期望，做好縣長也是他最好的後盾，也代表國民黨執政有品質保證。

不過，前縣長卓伯源今天受訪直指，魏平政目前政治獻金幾乎是零，當初承諾要給的資源沒有到位，「糧草已絕」，選得相當辛苦。

對此，魏平政否認這樣的說法。他表示，最近一次遇到卓伯源是在一場告別式，可能是互動中有些誤會，因為當初中央黨部並沒有承諾他什麼，只有提名及徵召；目前也有小額捐款支持。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則表示，選舉資源確實比較短缺，但候選人的政治獻金專戶要完成登記後才會有，目前時間點還沒有。