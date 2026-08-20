距投票剩100天選情偏冷？黃金板位乏人問津、議員曝「捐款對半砍」

距離九合一選舉投票剩約100天，以往此時街頭選戰已逐漸升溫，看板、公車廣告及文宣小物陸續出籠，不過多名地方人士觀察，今年新北選情相對冷清，甚至出現過往搶破頭的「黃金板位」仍乏人問津。有議員形容今年是「選民冷、贊助冷、議題冷」，房地產等市場景況不如前幾年，也讓金主贊助縮手；不過也有資深議員認為，並非選情特別冷，而是現階段根本還沒到全面動員時刻。

「可能是頻繁的投票，讓選民對投票愈來愈冷感。」國民黨新北市議員陳偉杰說，2024年總統大選、2025年罷免投票，到今年地方選舉，幾乎年年投票，部分選民確實出現疲乏，對政治的關注度也降低，連政論節目的收視都能感受到整體熱度升不起來。

陳偉杰指出，選情冷對知名度較低的新人衝擊尤其明顯，不少資深議員目前街頭看板甚至還沿用過年時掛出的「恭賀新禧」，競選總部通常也要到投票前約1個月才成立；相較之下，新人危機感較重，已有新人8月初就成立競總，希望提前拉抬選情。

儘管選戰尚未全面開打，陳偉杰說，競選小物仍不能少，他已陸續推出扇子、購物袋、棉花棒、牙線棒、濕紙巾及面紙等，以實用導向增加選民接觸。

「許多捐款直接對半砍。」民進黨新北市議員李倩萍則從募款感受到選情冷度。她表示，以往熱門看板位置往往是兵家必爭，今年行情卻明顯退燒，資深議員考量募款縮水，看板等選舉支出也能省則省；房地產業過去是選舉捐款重要來源之一，近年市場景氣衰退，捐款也跟著縮水。

也有議員指出，選戰經費仰賴平時經營的顧問團，成員包括房地產業、醫界等各行各業人士。儘管今年股市熱絡，但主要集中在科技產業，其他產業未必分享到紅利，顧問團對參選人的贊助也比過去保守，「不是大家沒錢，而是花錢變得更謹慎。」

不過，國民黨新北市議員林國春認為，街頭缺乏選舉氣氛，不代表今年特別冷，是真正造勢還沒開始。距投票仍有100天，若現在就一再動員支持者，反而可能提前消耗熱度，到選前最後關頭，支持者可能已經失去參與興趣。

林國春以自身經驗指出，他第一次以無黨籍身分參選時，因為是新人，中秋節左右即成立競選總部；但對資深議員而言，沒有必要這麼早成立競總，「勞師動眾要花很多錢」，一般議員選舉約3個月已足夠，目前積極站路口、增加曝光的多半仍是新人。

對於街頭選舉味不如過去濃厚，林國春認為與宣傳方式改變有關，過去選舉期間隨處可見以竹竿架設的競選旗幟，如今新北街頭已難見過往旗海景象，視覺上自然讓人感覺選舉較冷。他認為，今年與過往同期差距並沒有外界想像中明顯，真正熱度仍要等選前2、3個月才會浮現。

民進黨新北市議員戴瑋姍也認為「時間還沒到」，距投票約100天才開始加溫並不反常。她分析，今年不少選區沒有黨內初選，少了初選競爭帶來的曝光與話題，進入正式選戰討論的時間自然比較晚；反觀有初選的選區，選情熱度相對高。

戴瑋姍說，許多選民甚至到投票前一周，才開始透過選舉公報了解參選人並決定投票對象，最後階段才開始加溫很正常。