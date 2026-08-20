中選會今公告 新北市議員席次增2席變68席定案 招募3.3萬名選務人員

新北市共計29個行政區、1039個里，人口數有403萬9千多人，2026年地方公職人員選舉新北市選舉人人數預估334萬6千多人，投開票所設置2728所，投開票所工作人員預定招募3萬3千人，新北選舉人數、投開票所數均為全國之最，選務規模全國最大。

中央選委會選委會今天公布全台各縣市選舉公告，2026年直轄市長、直轄市議員投票日期為今年11月28日，與2022年相比，新北市議員總席次從66席增為68席，主要是因山地、平地原住民各增加1席，另因部分選區設籍人數有所增減，土樹三鶯第8選區減1席、五泰林第2選區增1席。

今年新北市將設2728個投開票所，預計將招募3.3萬名選務人員，新北市選委會表示，投票日參加選務工作人員補假天數，已奉行政院核定，投票日補假由1天變2天、且工作費也提高，可望提高年輕世代投入選務工作誘因，目前已招募到6成人力，預計9月30日前招募完成。

新北市選委會表示，為提高招募投開票所工作人員誘因，穩定選務人力，投票日投開票所工作人員應支給工作費之數額，如以3張選舉票計算，目前規劃主任管理員從3700元提升至4100元，主任監察員從3050元提升至3300元，管理員從2400元提升至2600元，監察員從2200元提升至2300元，警衛人員從2400元提升至2600元，後續將於函報行政院核定後實施。

新北市選委會表示，2026市長、市議員及里長參選人自8月31日起至9月4日開放登記，市議員第1選舉區石門區、三芝區、淡水區、八里區應選4席，婦女保障名額1席；第2選舉區林口區、五股區、泰山區應選5席，婦女保障名額1席；第3選舉區新莊區應選7席，婦女保障名額1席；第4選舉區蘆洲區、三重區應選9席，婦女保障名額2席；第5選舉區板橋區應選9席，婦女保障名額2席；第6選舉區中和區應選6席，婦女保障名額1席；第7選舉區永和區應選3席；第8選舉區樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區應選9席，婦女保障名額2席；第9選舉區新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區應選5席，婦女保障名額1席；第10選舉區平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區應選1席；第11選舉區金山區、萬里區、汐止區應選4席，婦女保障名額1席；第12選舉區新北市平地原住民應選4席，婦女保障名額1席；第13選舉區新北市山地原住民應選2席。

新北市長競選經費最高金額為1億655萬1000元，各選區市議員競選經費最高金額為1023萬元至1140餘萬元不等。

新北市選委會資料顯示，2024年新北市長選舉，當時人口數398萬2千多人，選舉人數有331萬3千多人，投票率為56.60％。