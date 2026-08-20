游盈隆：「地表最複雜」九合一選舉倒數百日 各級選務機關全面備戰

年底九合一選舉從今天起倒數100天，中選會發佈選舉公告。主委游盈隆表示，九合一地方選舉從今天起正式啟動，全國預計設置1萬8244個投票所，加上公投將超過30萬工作人員，堪稱「地表上規模最大、最複雜的民主選舉」，全國各級選務機關也全面進入備戰狀態。

中選會今發布民國115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉公告；直轄市、縣（市）選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉公告。選舉公告內容包括選舉種類、應選名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。

游盈隆表示，本次選舉共有9種地方公職人員選舉，定於今年11月28日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止，預估選舉人數約1965萬人，將選出1萬1051位地方公職人員，涉及8906個選舉區、8096種選票，全國預計設置1萬8244個投票所，並將動員近25萬名選務工作人員，如果加上公投，將超過30萬工作人員。

游盈隆指出，這是一場規模極其龐大的民主政治工程，就同一天選舉產生的地方公職人員數量，以及選舉種類、選區、選票與選務工作的複雜程度而言，堪稱地表上規模最大、最複雜的民主選舉。從今天開始，選舉的法定程序正式展開，全國選務機關也全面進入備戰狀態。

游盈隆說，因應公職人員選舉罷免法第57條第3項修正，今年地方公職人員選舉將首次實施保障原住民選舉人秘密投票的新措施，約有1200位原住民選舉人將分赴兩地投票，其原住民議員選舉票將異動至同原住民議員選舉區鄰近村（里）投票所投票。為精進選務作業流程，也規畫以6直轄市投開票所為範圍，實施優化原住民選舉人領票作業。

另外，中選會委員會議及協調會議經決議調整候選人登記保證金數額，直轄市長選舉候選人保證金120萬元，直轄市議員選舉候選人保證金16萬元，縣（市）長選舉候選人保證金16萬元，縣（市）議員選舉候選人保證金10萬元，鄉（鎮、市）長選舉候選人保證金10萬元、直轄市山地原住民區長選舉候選人保證金10萬元，鄉（鎮、市）民代表選舉候選人保證金3萬元、直轄市山地原住民區民代表選舉候選人保證金3萬元，村（里）長候選人保證金3萬元。

中選會提醒，候選人登記期間為8月31日至9月4日，並應依規定辦理財產申報。

游盈隆強調，中選會及所屬地方選舉委員會，始終以「辦喜事」精神來籌辦選舉，將以最嚴謹的態度、最專業的能力、最堅定的信心與決心，一起完成歷史交給中選會的任務。