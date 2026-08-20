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李四川競總落腳這裡！向市府申請臨時執照 工人低調裝修

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
李四川競選總部地點敲定，預計落腳新北市板橋區三民路、前身為信大水泥廠的用地，現場腹地廣大，目前已申請臨時執照，預計9月13日正式開張。記者張策／攝影
李四川競選總部地點敲定，預計落腳新北市板橋區三民路、前身為信大水泥廠的用地，現場腹地廣大，目前已申請臨時執照，預計9月13日正式開張。記者張策／攝影

新北市長選戰逐漸升溫，國民黨新北市長參選人李四川競選總部地點敲定地點。地方人士指出，李四川競總將落腳板橋區三民路一處空地，前身為信大水泥廠用地，腹地廣大、交通便利，競總人員近日將向新北市工務局申請臨時執照並展開裝修，預計9月13日正式開張，前一晚9月12日先在板二辦大型造勢活動。

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據了解，李四川競總預定地距新北市政府約2.2公里，距捷運江子翠站約1.3公里、新埔站約1.9公里，位置位於板橋三民路上，現場為既有水泥建築，外側另有大片空地，具備容納支持者及舉辦活動的空間條件。

新北市工務局副局長蘇志民表示，競選總部若涉及短期使用，可依新北市臨時建築物相關規定辦理，申請時須依使用範圍、用途檢附建築師簽證、土地權利證明、相關圖說及結構計算等文件。工務局也已確認，該址已申請臨時執照，相關程序正在辦理中。

蘇志民指出，臨時建築物不一定只是貨櫃屋或臨時搭建設施，既有水泥建築若因特定短期用途使用，也可能納入相關管理規範；競選總部即屬可能適用的類型之一。

除了競總進駐，新北藍營也將從9月起全面拉高陸戰強度。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，待李四川9月初正式登記後，接下來3個月將按照選戰步驟持續推進，包括29區競選總部陸續成立，10月再配合議員參選人組成聯合競總，選前最後一個月預計再安排2至3場大型造勢場。

李四川競選辦公室表示，目前各區自發性的「川友會」已成立近20區，將朝29區全面成立目標前進，接下來各區競選總部，以及與議員參選人合作的聯合競總，也會依照整體選戰節奏陸續成立。

競辦說明，有關競選總部規畫，和新北市長侯友宜2018年首次參選時類似。李四川過去長期在新北服務，各地都有不少地方友人及支持者希望投入，因此除了各行政區競選總部，也會另設李四川競選總部，整合全市選戰。

隨著競總地點敲定、臨時執照程序啟動，接著9月12日大型造勢及隔日競總正式開張，藍營新北選戰將從目前的基層拜會、掃街及小型活動，逐步轉入大規模組織動員階段，首場萬人造勢規模也將成為觀察李四川陸戰整合與地方動員能力的重要指標。

李四川競選總部地點敲定，預計落腳新北市板橋區三民路、前身為信大水泥廠的用地，現場腹地廣大，目前已申請臨時執照，預計9月13日正式開張。記者張策／攝影
李四川競選總部地點敲定，預計落腳新北市板橋區三民路、前身為信大水泥廠的用地，現場腹地廣大，目前已申請臨時執照，預計9月13日正式開張。記者張策／攝影

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