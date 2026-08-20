影／賴苡任競選服務處開幕 鄭麗文勉：從政一切是為了人民

國民黨主席鄭麗文與多名藍委上午一起出席國民黨台北市議員參選人賴苡任競選服務處開幕茶會，眾人手牽手一起高喊「凍蒜」，鄭主席致詞時祝賴苡任高票當選，並勉勵賴苡任在政治上面成為明星了以後，不忘初衷，永遠堅持最初的理想跟熱情，「不要忘記我們從政，一切一切是為了人民」。

鄭主席表示希望國民黨在士林、北投，所有的議員都能夠全壘打，讓新人賴苡任也能夠有舞台發揮所長，還有在地的所有的里長能夠順利，更重要的就是表現傑出亮眼的台北市長蔣萬安也能夠順利的高票連任，最後恭喜賴苡任能夠一路披荊斬棘、關關難過關關過，最後順利高票當選。

鄭主席離去時，面對彰化前縣長卓伯源日前呼籲國民黨應在登記前重新讓彰化縣四位參選人做全民調，否則若選輸，主席就該負起政治責任。鄭麗文低調不回應。

台灣商業聯合總會理事長張平沼也出席賴苡任競選服務處開幕茶會，張平沼表示與賴苡任父親賴文平是三十多年好友。