選戰倒數百日穿回8年前桃紅衫 童子瑋：穿回初衷政治必須有溫度

選戰進入最後100天，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天再次穿上象徵初衷的桃紅色polo衫，呼應2018年首次參選議員時的桃紅色背心。童子瑋說，8年後參選市長，就是要提醒自己，不能忘記最初服務市民的心情，要繼續用熱情與溫度照顧基隆人的生活。

童子瑋表示，這段時間不論是在各地拜票行程，或網路社群互動，都能明顯感受到市民支持愈來愈直接。從過去默默支持，到現在每一次發表新政見，都會有市民第一時間幫忙轉發分享，拜票時，還有人追到車窗旁，只為了親口說一句加油。

童子瑋說，2018年他第一次參選議員時，穿著桃紅色背心走遍基隆，上面寫著「童子瑋只為你」。8年後的今天，他再次穿上粉紅色，帶著同樣的熱情與溫度，繼續用雙腳走進地方、用行動照顧大家生活。很多人問，為什麼主視覺和文宣裡常有桃紅色元素，其實答案很簡單，因為這是一路陪他走來的顏色，也代表他的初心。

童子瑋表示，在福利政見上，他提出長輩重陽敬老金與三節慰問金加碼，未來一年最高可領2萬元；兒少政策從生育補助16萬元起跳，到育兒消費券、入學禮金；青年則有尋職津貼與穩定就業獎勵加碼；身心障礙朋友的三節慰問金也將提高到一年9000元。

童子瑋說，交通改革也是他接下來會持續全力推動的重要工作。國道交通方面，他提出始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取國道高架化，目標就是讓基隆人「上得了車、上路不塞車」。通勤是十萬通勤基隆人每天面對的生活現場，改善交通就是改善基隆人的生活。

童子瑋說，他會繼續帶著這些心意拚完最後100天，不忘初衷、保持熱情，政治必須有溫度，市政必須貼近生活，基隆可以改變變得更好。

選戰倒數100天穿回8年前桃紅衫，童子瑋：穿回初衷政治必須有溫度。圖／童子瑋競辦提供