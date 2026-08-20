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彰化縣長選戰王惠美無意輔選？媒體堵訪...鄭麗文快閃

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨彰化縣長選戰整合不如預期順利，黨內雖徵召律師魏平政參選，現任縣長王惠美更在臉書發長文，遭解讀無意扛輔選，黨主席鄭麗文今早出席賴苡任開幕茶會面對媒體堵訪，快閃離去。記者洪子凱／攝影
國民黨彰化縣長選戰整合不如預期順利，黨內雖徵召律師魏平政參選，現任縣長王惠美更在臉書發長文，遭解讀無意扛輔選，黨主席鄭麗文今早出席賴苡任開幕茶會面對媒體堵訪，快閃離去。記者洪子凱／攝影

國民黨彰化縣長選戰整合不如預期順利，黨內雖徵召律師魏平政參選，現任縣長王惠美更在臉書發長文，遭解讀無意扛輔選。黨主席鄭麗文今早面對媒體堵訪，一言不發快步走上座車離場，但該處路口正對著中山北路口，現場號誌燈號標示複雜，鄭座車疑似未注意燈號逕行右轉。

2026九合一選舉

國民黨自提名律師魏平政後風波不斷，現任縣長王惠美更尚未與魏同台，國民黨行動中常會昨移師彰化舉行，黨主席鄭麗文第四度為彰化縣長參選人魏平政輔選，王雖受邀仍未現身，更在臉書發文提及雖然縣府團隊有兩位優秀的人選爭取黨內縣長提名，但她仍然向中央提出建議，希望爭取勝選機會；後來自己在國外參訪時，透過媒體報導得知，國民黨提名魏平政參選縣長。

王強調自己會善盡黨員之責和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，「彰化人贏才是真正的贏」。有藍營人士解讀，王的語意是會在任期最後做好縣長角色，恐無意扛起輔選的責任；鄭麗文今天早上出席士林北投議員參選人賴苡任競總開幕茶會，致詞完離去被媒體問到該議題，未作回應，隨即上車離去。

立委牛煦庭緩頰，既然徵召人選都已拍板了，就沒有必要再去談論其他的事，面對2026選舉真正關鍵是如何制衡民進黨，把選戰策略執行完畢，王也有在臉書闡述，他予以尊重，也不需用惡意方式去解讀，會照本來的節奏來打這一次選戰。

王惠美 鄭麗文 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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