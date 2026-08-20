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選戰倒數100天...李四川樹林川友會成立 喊土樹三鶯打造「大巨蛋城」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川出席樹林區川友會成立大會，並頒發聘書給川友會幹部，盼凝聚地方支持力量。記者張策／攝影
李四川出席樹林區川友會成立大會，並頒發聘書給川友會幹部，盼凝聚地方支持力量。記者張策／攝影

2026新北市長選舉進入倒數100天，國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林區長壽市民活動中心，出席樹林區川友會成立大會。現場湧入上百名民眾、里長到場支持，國民黨新北市議員呂家愷、黃永昌、洪佳君、蔡錦賢以及民眾黨新北市議員參選人吳亞倫等人也出席，現場氣氛熱烈。

2026九合一選舉

樹林川友會會長廖文斌現場揮舞戰旗，台下支持者高聲歡呼，並致聘書及超大菜頭給李四川，象徵「好彩頭」。李四川表示，目前29區川友會已成立20多區，「新北市404萬所有市民，都是我最大的大咖」，感謝樹林及稍後三峽鄉親自發成立川友會，未來也會持續聽取市民意見，提出好的政見，讓樹林、三峽及所有新北市民安居樂業。

李四川並把樹林地方建設列為重點。他表示，侯友宜市長已提出在樹林興建新北大巨蛋，若自己當選，會讓樹林、三峽及整個土樹三鶯地區成為「新北大巨蛋的巨蛋城」，不只把場館蓋好，也要同步處理周邊交通、捷運及聯外建設，讓建設持續往前推進。

談及樹林鐵路地下化，李四川表示，鐵路長期將樹林都市空間切割兩側，影響地方發展。他以過去參與台北市松山、南港鐵路地下化經驗為例指出，相關工程條件同樣複雜，但最終仍能完成，因此以現今工程技術而言，樹林鐵路地下化「沒有什麼困難」，真正關鍵在於政府是否願意投入經費、是否願意推動。

李四川表示，若年底當選新北市長，會把樹林鐵路地下化列為重要工作，並與中央好好協調。他強調，自己過去長期從事工程及地方建設，「以現在的工程技術沒有什麼困難，是你要花錢做，還是不做的問題」。

李四川也指出，新北大巨蛋若未來舉辦演唱會或大型活動，數萬名觀眾同時進出，交通疏散絕對是關鍵，因此大巨蛋不能只蓋場館，捷運與周邊交通配套一定要同步規畫。他也提到，未來希望透過大漢溪廊帶捷運及相關交通建設，強化樹林、新莊等地與新北大巨蛋的連結。

此外，李四川表示，未來也希望把台北既有的科技產業廊帶向新北延伸，串聯南港、內科、北士科等產業節點，進一步形成跨雙北的科技、經濟藍帶。他強調，台北、新北「同樣的天空，一定要共治」，交通與產業都不能受行政區界線限制。

李四川致詞最後也向地方民代及支持者拉票，表示地方議員、里長最清楚基層問題，若未來當選市長，會透過地方反映需求，由市府提出方案、編列預算並全力改善，讓地方建設真正落實。

李四川與地方民代、里長及川友會幹部同台，喊話將持續傾聽地方需求、推動樹林建設。記者張策／攝影
李四川與地方民代、里長及川友會幹部同台，喊話將持續傾聽地方需求、推動樹林建設。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）在樹林區川友會成立大會致詞，表示若當選將推動樹林鐵路地下化、新北大巨蛋及周邊交通建設。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）在樹林區川友會成立大會致詞，表示若當選將推動樹林鐵路地下化、新北大巨蛋及周邊交通建設。記者張策／攝影

樹林區川友會成立大會今登場，現場致贈超大菜頭給國民黨新北市長參選人李四川（右），象徵「好彩頭」。記者張策／攝影
樹林區川友會成立大會今登場，現場致贈超大菜頭給國民黨新北市長參選人李四川（右），象徵「好彩頭」。記者張策／攝影

樹林區川友會成立大會吸引上百名民眾到場，支持者揮舞扇子、拍手加油，現場座無虛席。記者張策／攝影
樹林區川友會成立大會吸引上百名民眾到場，支持者揮舞扇子、拍手加油，現場座無虛席。記者張策／攝影

樹林區川友會成立大會氣氛熱烈，會長廖文斌現場揮舞戰旗，台下支持者歡呼響應。記者張策／攝影
樹林區川友會成立大會氣氛熱烈，會長廖文斌現場揮舞戰旗，台下支持者歡呼響應。記者張策／攝影

李四川 呂家愷 洪佳君 2026九合一選舉 新北市選舉

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