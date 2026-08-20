影／都更議題交鋒 李四川批蘇巧慧「可能不懂市政」

選戰倒數100天，國民黨新北市長參選人李四川今出席「樹林川友會」成立活動，他表示，新北29區已有20多區成立川友會，感謝樹林及三峽鄉親自發性成立川友會、替他加油，強調未來將聽取市民意見、提出好的政見，讓樹林、三峽及土樹三鶯地區的市民安居樂業。

李四川表示，新北市404萬市民都是他「最大的大咖」，今天很感謝樹林區以及接下來三峽區的鄉親，自發性成立川友會替他加油，他會聽取所有市民意見，提出好的政見。

談到地方建設，李四川表示，侯友宜市長已提出要在樹林興建新北大巨蛋，他希望未來讓樹林、三峽及所有土樹三鶯地區，成為「新北大巨蛋的巨蛋城」，讓地方建設持續往前推進。

針對昨日提出由市長召集成立「都更推動委員會」，遭民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑台北市目前並未採取相關作法，李四川回應，蘇巧慧「可能不知道」，民國99年新北市都更處成立時，他當時擔任副縣長，並參與都更處成立。

李四川表示，蘇巧慧一直提到都更沒有單一窗口，但目前不管台北市或新北市，都更處就是單一窗口；現在都市更新最大的問題不是「層級」，而是「速度」。

他指出，都更案件審查速度之所以較慢，主要是局與局之間的界面需要更多時間協調，「結果她現在又要成立一個局」，可能不了解都更處與城鄉局之間的關係。

李四川說，都更處與城鄉局不論從都市計畫或容積獎勵等業務都息息相關，「如果兩個合在一起，說實在在速度上面就會更快」，但若分成兩個局，反而會產生更多局處間的界面，在執行上也會涉及局與局之間的協調。

李四川強調，因此他才提出，如果年底選上市長，將由市長擔任召集人，成立都更推動委員會，加速都市更新推動速度。他也批評，從這一點來看，「蘇巧慧可能不懂市政，也不懂都更程序是什麼樣子」。

國民黨新北市長參選人李四川（前右）表示，新北市404萬市民都是他「最大的大咖」，今天很感謝樹林區以及接下來三峽區的鄉親，自發性成立川友會替他加油，他會聽取所有市民意見，提出好的政見。記者季相儒／攝影

選戰倒數100天，國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席「樹林川友會」成立活動。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中），強調未來將聽取市民意見、提出好的政見，讓樹林、三峽及土樹三鶯地區的市民安居樂業。記者季相儒／攝影