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被指已進「垃圾時間」 卓伯源曝魏平政資源資金沒到位、選得辛苦

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前彰化縣長卓伯源今天在廣播節目中指出，國民黨彰化縣長參選人魏平政現在選得辛苦，當初承諾給他的資源、資金都沒到位，氣勢低迷。圖／翻攝網路
前彰化縣長卓伯源今天在廣播節目中指出，國民黨彰化縣長參選人魏平政現在選得辛苦，當初承諾給他的資源、資金都沒到位，氣勢低迷。圖／翻攝網路

彰化縣長選舉國民黨提名律師魏平政過程風波不斷，彰化縣長王惠美昨天未出席國民黨在彰化舉辦的行動中常會，並在臉書發出近500字長文，被解讀為無意扛起輔選責任。前彰化縣長卓伯源今天在廣播節目中指出，這顯示王惠美認為這一局「孤臣無力可回天」，他也透露魏平政現在選得辛苦，當初承諾給他的資源、資金都沒到位，氣勢低迷。

2026九合一選舉

對於外界質疑王惠美日前寧可與賴清德總統、卓榮泰同框，也不願出席魏平政相關輔選活動，卓伯源說，不需要質疑王惠美忠黨愛國的心，「她是深藍中的深藍」，不可能入閣，但資源都在中央，必須為彰化爭取重大建設，是高度政治智慧的表現。

國民黨行動中常會昨移師彰化舉行，彰化縣長王惠美受邀仍未現身。面對黨內議論，卓伯源也說，王惠美沒出席是基層民意的展現，也可了解她承受的壓力；現在已有黨內基層表達轉向支持邱建富，也有人質疑，為何當初有意參選的3人沒有參選資格。

卓伯源指出，魏平政選情拉不起來，原因之一包括背負「原罪」，基層認為他剝奪其他3人參選的權利；日前與魏平政碰面時，魏向他表示，當初承諾給他的資源沒有到位，政治獻金是零，選得相當辛苦。

卓伯源說，現況唯一能扭轉局勢就是做一次整合型民調，4人中由民調最高者提報給黨中央。他已向謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋聯繫，3人都認同，但不敢公開贊同，「怕又被玩一次」，其中一人還說「現在已經是垃圾時間了，還要努力嗎？」都對選情相當不樂觀。魏平政陣營對於他所提的民調構想則表達由黨中央決定，卓伯源指出，希望在最後關鍵機會鄭主席能點頭。

卓伯源也說，國民黨沒有選不好黨主席就下台的黨規，但責任政治是一個基礎，不能放任局勢惡化；萬一輸掉，黨中央有危機處理的機制，一般是棄車保帥，帥能否保得住要看輿論風向，當大浪來了也擋不住，若藍綠選舉大敗到最後都會下台。

卓伯源 魏平政 垃圾 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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