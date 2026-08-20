蘇巧慧質疑都更委員會 李四川：可能不懂市政、也不懂都更程序

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林區長壽市民活動中心出席樹林區川友會成立大會。針對他昨提出當選後將由市長召集成立都更推動委員會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑台北市目前並未採相同作法，李四川回應，新北早在民國99年就成立都市更新處，現有都更處本身就是單一窗口，真正問題不在機關層級，而在跨局處協調造成審查速度變慢。

李四川表示，蘇巧慧日前主張成立「都市更新局」，但她可能不知道，新北市都市更新處早在民國99年、他擔任台北縣副縣長期間就已成立。現行不論台北或新北，都有都更處處理都更相關業務，已具備單一窗口功能。

李四川指出，都更現在最大的問題不是機關層級，而是審查速度。都市更新涉及都市計畫、容積獎勵等不同業務，與城鄉局高度相關，若再另成立一個局，反而可能新增局與局之間的介面，需要更多時間協調，未必能真正加快審查。

蘇巧慧日前提出住宅政策時表示，若當選將成立都市更新局，擬定整體都更計畫，並透過AI簡化人工作業、讓審議進度透明可查，希望提升都更審議量能與效率。

李四川則主張，由市長直接擔任召集人成立都更推動委員會，目的就是碰到跨局處爭議時，由市長層級直接協調。他說，如果年底當選市長，將以市長身分召集相關單位，加速所有都更案件推動速度。

李四川批評，蘇巧慧把問題聚焦在成立新局，卻忽略都更真正卡關之處是跨局處協調及程序效率，「從這一點看起來，她可能不懂市政，也不懂都更程序是什麼樣子」。