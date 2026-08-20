快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧質疑都更委員會 李四川：可能不懂市政、也不懂都更程序

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席樹林區川友會成立大會，針對新北都更政策表示，若當選將由市長擔任召集人成立都更推動委員會，加速跨局處協調及都更審查。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席樹林區川友會成立大會，針對新北都更政策表示，若當選將由市長擔任召集人成立都更推動委員會，加速跨局處協調及都更審查。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林區長壽市民活動中心出席樹林區川友會成立大會。針對他昨提出當選後將由市長召集成立都更推動委員會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑台北市目前並未採相同作法，李四川回應，新北早在民國99年就成立都市更新處，現有都更處本身就是單一窗口，真正問題不在機關層級，而在跨局處協調造成審查速度變慢。

2026九合一選舉

李四川表示，蘇巧慧日前主張成立「都市更新局」，但她可能不知道，新北市都市更新處早在民國99年、他擔任台北縣副縣長期間就已成立。現行不論台北或新北，都有都更處處理都更相關業務，已具備單一窗口功能。

李四川指出，都更現在最大的問題不是機關層級，而是審查速度。都市更新涉及都市計畫、容積獎勵等不同業務，與城鄉局高度相關，若再另成立一個局，反而可能新增局與局之間的介面，需要更多時間協調，未必能真正加快審查。

蘇巧慧日前提出住宅政策時表示，若當選將成立都市更新局，擬定整體都更計畫，並透過AI簡化人工作業、讓審議進度透明可查，希望提升都更審議量能與效率。

李四川則主張，由市長直接擔任召集人成立都更推動委員會，目的就是碰到跨局處爭議時，由市長層級直接協調。他說，如果年底當選市長，將以市長身分召集相關單位，加速所有都更案件推動速度。

李四川批評，蘇巧慧把問題聚焦在成立新局，卻忽略都更真正卡關之處是跨局處協調及程序效率，「從這一點看起來，她可能不懂市政，也不懂都更程序是什麼樣子」。

2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

成立長照產業後援會 蘇巧慧：提高長照量能與補助 成為照顧者的照顧者

北市藍議員參選人啟動配票 黃國昌：民眾黨始終是要靠自己

台東縣擬增第2席副縣長及副祕書長 議員質疑：須說明必要性

衛福部提中央、地方設食安指揮中心 立委批疊床架屋：不該切割再切割

相關新聞

宜蘭女婿比拚...被賴清德偷酸周六早上不能去宜蘭 蔣萬安反擊了

賴清德總統周二晚間到宜蘭，以黨主席身分力挺自家縣長參選人林國漳，賴致詞時稱自己身為「宜蘭女婿」，深知周六早上不能去宜蘭這件事，似乎刻意偷酸北市長蔣萬安。蔣今被問此事，蔣回，「我不管周末或平日都很喜歡去宜蘭，特別是在追我太太的時候。」

選戰倒數100天...李四川樹林川友會成立 喊土樹三鶯打造「大巨蛋城」

2026新北市長選舉進入倒數100天，國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林區長壽市民活動中心，出席樹林區川友會成立大會。現場湧入上百名民眾、里長到場支持，國民黨新北市議員呂家愷、黃永昌、洪佳君、蔡錦賢以及民眾黨新北市議員參選人吳亞倫等人也出席，現場氣氛熱烈。

影／都更議題交鋒 李四川批蘇巧慧「可能不懂市政」

選戰倒數100天，國民黨新北市長參選人李四川今出席「樹林川友會」成立活動，他表示，新北29區已有20多區成立川友會，感謝樹林及三峽鄉親自發性成立川友會、替他加油，強調未來將聽取市民意見、提出好的政見，讓樹林、三峽及土樹三鶯地區的市民安居樂業。

被指已進「垃圾時間」 卓伯源曝魏平政資源資金沒到位、選得辛苦

彰化縣長選舉國民黨提名律師魏平政過程風波不斷，彰化縣長王惠美昨天未出席國民黨在彰化舉辦的行動中常會，並在臉書發出近500字長文，被解讀為無意扛起輔選責任。前彰化縣長卓伯源今天在廣播節目中指出，這顯示王惠美認為這一局「孤臣無力可回天」，他也透露魏平政現在選得辛苦，當初承諾給他的資源、資金都沒到位，氣勢低迷。

蘇巧慧質疑都更委員會 李四川：可能不懂市政、也不懂都更程序

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林區長壽市民活動中心出席樹林區川友會成立大會。針對他昨提出當選後將由市長召集成立都更推動委員會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑台北市目前並未採相同作法，李四川回應，新北早在民國99年就成立都市更新處，現有都更處本身就是單一窗口，真正問題不在機關層級，而在跨局處協調造成審查速度變慢。

嘉市長選戰倒數 陳世凱周日來嘉政策說明...輕軌議題攻防再起

年底九合一選舉倒數百日，嘉市長選戰升溫，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷站街頭拜票；民進黨提名市長參選人、立委王美惠配合黨中央，周日舉辦「台灣好生活」政策說明會，邀內政部長劉世芳、交通部長陳世凱與鄉親座談，說明施政成果。陳世凱南下，正逢高鐵太保站聯外輕軌成市長選戰最熱攻防議題。輕軌爭議延燒，因中央與地方對經費負擔及後續審查程序各有說法，成為焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。