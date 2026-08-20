宜蘭女婿比拚...被賴清德偷酸周六早上不能去宜蘭 蔣萬安反擊了

賴清德總統周二晚間到宜蘭，以黨主席身分力挺自家縣長參選人林國漳，賴致詞時稱自己身為「宜蘭女婿」，深知周六早上不能去宜蘭這件事，似乎刻意偷酸北市長蔣萬安。蔣今被問此事，蔣回，「我不管周末或平日都很喜歡去宜蘭，特別是在追我太太的時候。」

蔣萬安上周六以「宜蘭女婿」身分，到宜蘭幫國民黨參選人吳宗憲輔選，因遲到40分鐘，蔣萬安抵達時稱是因塞車，還說「沒想到周六早上這麼塞」。

賴清德總統本周二晚間到宜蘭力挺自家參選人林國漳，致詞刻意提他自己是「宜蘭女婿」，還說深知周六早上不能去宜蘭這件事。

蔣萬安今天赴議會專案報告，媒體問蔣，怎看賴清德總統疑似酸他怎麼不知道周六早上不能去宜蘭？蔣說，他不管周末或平日，都很喜歡去宜蘭，特別是在追太太的時候。