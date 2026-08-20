嘉市長選戰倒數 陳世凱周日來嘉政策說明...輕軌議題攻防再起

年底九合一選舉倒數百日，嘉市長選戰升溫，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷站街頭拜票；民進黨提名市長參選人、立委王美惠配合黨中央，周日舉辦「台灣好生活」政策說明會，邀內政部長劉世芳、交通部長陳世凱與鄉親座談，說明施政成果。陳世凱南下，正逢高鐵太保站聯外輕軌成市長選戰最熱攻防議題。輕軌爭議延燒，因中央與地方對經費負擔及後續審查程序各有說法，成為焦點。

「台灣好生活」政策說明會，原訂7月23日在經濟部所屬嘉義產業創新研發中心舉行，當時張啓楷批民進黨用中央機關場地辦造勢活動，行政不中立、公器私用。後因颱風影響延後，活動時地改周日下午2時在一葉餐廳，不再使用產創中心；原出席行政院政務委員陳時中，改交通部長陳世凱出席。

值得關注是，陳世凱南下，正逢嘉義高鐵聯外輕軌成市長選戰最熱的攻防議題。立法院藍白黨團7月要求行政院說明372億元工程經費承諾，要求中央提明確時程。市長黃敏惠在火車站前設倒數計時器，批中央延宕輕軌逾21年；藍白陣營砲轟中央跳票，張啓楷將輕軌列為選戰議題，要求王美惠說明立場。

不過，中央對此有不同說法。交通部指出，嘉市府雖完成捷運藍線可行性評估研究，但中央地方財務分攤方案未定，市府與嘉縣府協商也未完成，目前未進入捷運委員會審查及行政院核定程序。陳世凱周日來嘉市，輕軌將成為地方關注議題。尤其選戰倒數百日，他是否會針對372億元經費、審查進度及中央後續態度提出明確說明，勢必成為周日政策說明會最大看點，也牽動市長選戰攻防。