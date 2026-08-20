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選戰倒數100天 藍綠指標激戰新北高雄

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰唐筱恬／連線報導
民進黨昨在彰化舉行行動中常會，黨主席賴清德（前右）為黨籍縣長參選人陳素月（前左）背書表示，陳素月絕對是最能和中央合作的不二人選。記者曾學仁／攝影
民進黨昨在彰化舉行行動中常會，黨主席賴清德（前右）為黨籍縣長參選人陳素月（前左）背書表示，陳素月絕對是最能和中央合作的不二人選。記者曾學仁／攝影

年底九合一選舉進入倒數一百天，中選會今天發布選舉公告。在縣市長選戰部分，北、中、南各有一個決戰指標縣市，分別是新北市、彰化縣、高雄市，民進黨喊出「拿彰化、守高雄、拚新北」，國民黨則以「守新北、拚高雄」做為最大戰略目標。

2026九合一選舉

隨著投票日逐漸逼近，藍綠白廝殺也愈來愈激烈。藍綠兩黨行動中常會昨天不約而同開拔至彰化縣，雙方場地僅相隔車程不到五分鐘，隔空較勁味濃。

針對縣市長選情，民進黨人士表示，放眼全台，北部持續鎖定新北市強攻，並設定為這次選戰最重要的勝負指標；中部地區雖然以台中市為議題串流核心，但彰化才是真正的「五五波」選區，目前彰化選情審慎樂觀，是中部最有機會「藍天變綠地」的縣市；南部選情大致穩定，唯獨高雄雖然領先，但差距不夠多到讓人安心，是綠營隱憂。

國民黨力拚維持現有執政縣市，以「守新北、拚高雄」為最大目標。在六都方面，台北、桃園、台中選情穩定領先，新北雖審慎樂觀但仍不可大意；而原執政的新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣被列為「五五波」選區，要力保藍天不變綠地。

國民黨主席鄭麗文日前坦言，藍營執政的嘉義市與彰化縣屬艱困選區；新竹縣、宜蘭縣雖有狀況，同樣審慎樂觀。南部方面，高雄市被視為突破指標，黨務人士表示，關鍵在有無足夠的外部條件加持，「高雄只欠東風」。

民眾黨部分，外界關心藍白兩黨競合關係，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨和國民黨簽訂政黨合作協議，答應對方的事情就是會說到做到，不會在前面講一套、背後搞一套，目前在台北市會按照既有步調進行，至於在新北市、台中市部分，雙方持續緊密合作。

彰化是六都以外的第一大縣，國民黨和民進黨昨同步移師彰化舉辦行動中常會。民進黨主席賴清德為黨籍縣長參選人陳素月背書表示，中央有諸多政策有賴地方政府承接、配合，陳素月絕對是最能和中央合作的不二人選。

國民黨籍彰化縣長王惠美則再度缺席，未在行動中常會與鄭麗文同框。鄭麗文喊話，再一百天就要決勝，她有信心，國民黨會在艱難情況下團結，務必全壘打，打敗新潮流，斷了賴總統連任夢想，為國民黨二○二八重返執政鋪下坦途，下架民進黨。

另外，為了因應年底公投綁大選，藍白提出「公投法」修正草案，推動公投案印在同一張選票上。但中選會主委游盈隆昨在立法院表示，大選前倉促立法，恐引發選務風險，台灣俗話說不要「頭毛試火」，此事茲事體大，盼從長計議、暫緩修法。 

年底九合一選舉進入倒數一百天，國民黨主席鄭麗文（中）昨主持彰化行動中常會時表示，國民黨會在艱難情況下團結，務必全壘打。記者黃仲裕／攝影
年底九合一選舉進入倒數一百天，國民黨主席鄭麗文（中）昨主持彰化行動中常會時表示，國民黨會在艱難情況下團結，務必全壘打。記者黃仲裕／攝影

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