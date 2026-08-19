綠營打「總統級」選戰拉抬林國漳 國民黨吳宗憲：攜手鄉親一起拚勝選

賴清德總統與副總統蕭美琴接連兩天到宜蘭輔選，打出總統級規格選戰彷如大軍壓境。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今晚回應，這種情況顯示雙方選情呈現拉鋸，但無論誰來輔選，他都勇敢迎戰，他與鄉親都深信「我們會拿下最後勝利」。

民進黨去年10月徵召政治素人林國漳律師參選，勤走基層爭取曝光，而從去年提名參選至今，林國漳競選陣營在各鄉鎮市樹立大小看板製作及租金支出費用相當驚人，加上發言人群、市長參選人韓瑩等人合開記者會強攻，確實大幅提高林國漳知名度。

國民黨參選人吳宗憲於今年5月藍合白確定參戰，其備戰時間、人力資源都遠不及民進黨林國漳，但是雙方的民調差距一直都無法大幅拉開。

賴清德總統昨天以黨主席身分出席民進黨宜蘭擴大幹部會議，整場閉門座談未對外開放，賴總統鼓勵基層提振士氣；副總統蕭美琴接著今天參觀礁溪三代靈芝農場、宜蘭酒廠，輔選重點在縣長參選人林國漳、礁溪鄉長參選人吳亞蓁與宜蘭市長參選人韓瑩。宜蘭選舉人數才37萬人並不多，被民進黨視為重點激戰區。

針對民進黨大軍壓境，國民黨縣長參選人吳宗憲說，宜蘭最近很熱鬧，可以看到總統、副總統與民進黨高官頻繁來站台，這是好事，終於讓中央想起宜蘭，也足以看出現在宜蘭選情的拉鋸與緊張；但他強調，無論誰來輔選，不怕千軍萬馬、唯有迎戰而上，「我與鄉親都深信我們會拿下最後勝利」。

吳宗憲說，他有具體可以落實的政策、他有努力爭取的政績、他有勤奮走路的雙腳、他有完整訓練的經歷，11月28日宜蘭鄉親會做出最明智的選擇，請「大家和我一起拚，讓宜蘭走新路」。