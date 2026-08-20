新聞幕後／彰縣提名喬不攏 黨中央不懂縣長心

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨彰化縣長整合卡關，縣長王惠美多次缺席黨籍參選人魏平政行程，卻與賴總統、行政院長卓榮泰同台，引發基層焦慮。知情人士還原指出，縣長人選提名作業從去年十二月底啟動，正是因為黨中央「非常尊重」王惠美的意見，導致提名前後拖了五個月；對王惠美的心結仍難解，大感不解。

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王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長未果，整合心結未解，至今都以公務繁忙及行政中立為由，缺席輔選行程。地方一度傳出，王惠美認為突然徵召魏平政，自己未受黨中央尊重。

回顧提名過程，據了解，黨主席鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍去年底拜會王惠美，當時王明確表示，謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章三人都非勝選人選；鄭麗文追問屬意人選，王僅表示，由黨自行尋找，屆時「黨若要我站台，我就站台」。

今年一月出現轉折，王惠美改推劉和然。黨中央因此全力投入勸進，除了鄭麗文多次親自登門，新北市長侯友宜、立法院前院長王金平也分頭勸說，但劉始終表明參選彰化縣長不在其人生規畫。

到了四月中，黨內壓力已到臨界。知情人士表示，當時謝衣鳯態度不悅，持續奔走的洪榮章、柯呈枋也要求盡快定案。黨中央於是致電給人在日本的王惠美，詢問有無替代人選，得到的答覆仍是「再等等」；期間，王惠美數度向黨中央表達「劉已鬆口」，但黨中央分頭多次到劉家探詢，得到的答覆從未改變。

直到五月中旬，對手陳素月已在地方跑了相當時日，黨中央才拍板徵召魏平政。然而，魏平政獲黨徵召後，多次求見王惠美未果，王也沒點頭出任競選總部主委，強硬態度連黨中央都詫異。

不過，隨著鄭麗文加大輔選力道，據黨內掌握民調，魏平政的支持度已有顯著上升，與陳素月差距縮小至約十個百分點，就待未表態的藍營支持者歸隊；鄭麗文昨仍不放棄對王惠美溫情喊話。黨內人士說，如今整合只缺最後一塊拼圖，彰化能否打破藍營「八年執政魔咒」，考驗王惠美的智慧。

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