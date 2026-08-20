不輔選？王惠美：會盡黨員之責

國民黨行動中常會昨移師彰化舉行，黨主席鄭麗文第四度為彰化縣長參選人魏平政輔選，彰化縣長王惠美受邀仍未現身。面對黨內議論，她在臉書發出近五百字長文，提及自己出國時透過媒體報導得知國民黨提名魏平政參選；但也強調「會善盡黨員之責」，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻。

國民黨自提名律師魏平政後風波不斷，加上起步較晚，整體聲勢落後民進黨提名的立委陳素月。身為地方百里侯，王惠美態度引人矚目。據了解，魏平政競選總部預計九月六日成立，藍營高層極力邀請王惠美出任競總主委，但至今未獲回應。王迄今也未曾替魏輔選，引發支持者焦慮。

王惠美昨無公開行程，也缺席國民黨行動中常會，但她在臉書發文提及此次藍營提名縣長的歷程，雖然縣府團隊有兩位優秀的人選爭取黨內縣長提名，但她仍然向中央提出建議，希望爭取勝選機會；後來自己在國外參訪時，透過媒體報導得知，國民黨提名魏平政參選縣長。

王惠美意有所指地說，國民黨提名魏平政有其勝選的策略與考量，「惠美慶幸在鄭主席和蕭主委的領導下，本黨可以在彰化爭取勝利」；強調自己會善盡黨員之責，在任期最後一二七天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，「彰化人贏才是真正的贏」。有藍營人士解讀，王惠美的語意，是會在任期最後做好縣長角色，恐無意扛起輔選的責任。但昨天出席中常會的總統府前資政趙守博表示，以她對王惠美的了解，「不可能去支持國民黨以外的參選人」，呼籲黨員放心。