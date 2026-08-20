「 姐妹沒心結」王惠美缺席中常會 鄭麗文：沒找到縣長的白馬王子

藍綠行動中常會昨天都移師彰化，各自輔選黨籍縣長參選人。國民黨部分，現任縣長王惠美缺席，黨主席鄭麗文表示，有沒有跟王惠美同框不是重點，「我們姐妹沒有心結」，大家要對國民黨人有信心，不要輕易因雜音動搖；只要國民黨團結，一心為彰化，「我想不出有任何輸的理由」。

鄭麗文率黨務幹部、中常委、中評會主席團主席趙守博、前縣長阮剛猛與多位縣議員與會，逾百名支持者齊聚，為黨籍縣長參選人魏平政助陣，場面熱絡。

鄭麗文表示，彰化縣不僅是第一大縣，更是中台灣的心臟，是兵家必爭；提名前她就說，一定尊重在地聲音，因為他們最了解在地的政治生態，彰化當然最優先考慮的就是王惠美的想法。

對於王惠美未到場，鄭麗文說，黨中央非常感謝王惠美，希望大家不要誤會，這半年來，雙方持續溝通、請益，甚至一度幾乎每天通電話，王惠美赴日本、澳洲期間也持續聯繫，希望替彰化找到最有勝選條件的人選。國民黨很用心處理提名，「最後無法真的找到縣長心目中的白馬王子」。

鄭麗文感謝魏平政一無反顧承擔，抱著必勝決心投入選戰；魏平政要證明「夠格」給王惠美看，交棒給他絕對不會漏氣。她也要大家放心，原本有意參選的三位優秀同志，包括謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋，都是必須重點栽培重視的人才，國民黨不會忘記他們。

對於王惠美上周與賴清德總統、行政院長卓榮泰同台，引發藍營基層反彈，鄭麗文緩頰表示，王惠美即使年底要卸任，還是一心一意為縣政，放下身段、不計榮辱，為彰化爭取建設，「我看了很不捨」。

民進黨部分，黨主席賴清德率地方黨公職、參選人一起為黨籍縣長參選人陳素月造勢。賴清德表示，彰化什麼都好，現在就缺一位好縣長，為彰化加速。陳素月指出，因應彰化當前所面臨高齡化、低薪、人口流失三大挑戰，未來將從照顧、產業與建設三大核心面向著手，全面翻轉彰化。

陳素月陣營操盤人士表示，國民黨尚未整合，魏平政民調基礎相對較低，但未來可預期整合後會上升；民進黨高層說，看近期兩次民調，陳素月選情審慎樂觀，有信心拿下彰化。