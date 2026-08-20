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觀察站／大撒幣＋芒果乾 藍白反制綠老招

聯合報／ 本報記者蔡晉宇鄭媁林銘翰

年底地方選戰倒數百日，綠營府院黨「選舉機器」也開始啟動。賴清德總統在今年選戰打出的是「撒幣加抗中」組合拳，除了將中央執政優勢極大化，也操作兩岸因素來激化選情，但政治布局機關算盡，民意是否會埋單，或出現反效果，有待驗證。

2026九合一選舉

「大撒幣、放利多」向來是中央政府選舉年慣用招，差別是賴政府操作得更絕了。首先是「大撒幣」，賴總統日前宣布明年普發現金一萬元，讓人見識中央執政優勢，選舉年花錢絕不手軟。但民進黨去年才宣稱，普發現金背後有中共的「窮台陰謀」，現在一句不用舉債發放，「中共因素」就消失了嗎？也遭在野痛批雙標。

除了準備發現金，賴總統已接連開出台灣人口對策新戰略、軍公教加薪等支票，大打福利牌；這本無可厚非，但民進黨政府仗恃中央執政，只有行政院宣布的福利才算數，對立院三讀的軍警加薪、未來帳戶等統統祭出「三不」不副署、不公布、不執行，福利政策也大搞「綠能你不能」，都被質疑超過「助攻選情」的底線。

此外，賴清德除了打「民生牌」，上周更打出「兩岸牌」，聲稱中共北戴河會議下達了介選密令，高雄市選情壓力會很大。此舉形同預告，綠營每逢選舉都會賣的「芒果乾」，今年選戰也不會缺席。隨著投票日進逼，恐怕還會有新一輪的「芒果乾攻勢」。

面對綠營「大撒幣、芒果乾」攻勢，藍營認為，賴政府所謂的福利政策，例如普發現金、未來帳戶等都是藍白倡議，如今拿香跟拜、跟著加碼，正好凸顯「綠能你不能」，但不可諱言，普發現金恐淪為加碼之爭，在野黨也須謹慎，以防落入對手設定的戰場；至於綠營大打兩岸牌、「抹紅」反對黨，更是選舉老招，選民不會隨民進黨起舞。

選戰倒數一百天，藍綠白的攻防勢必愈來愈激烈。對民進黨而言，中央執政如何帶動地方選情，考驗「賴主席」的智慧；對藍白而言，如何透過監督與問責強力出擊，累積民進黨施政無能的印象，讓「討厭民進黨」氛圍持續發酵，也考驗在野陣營的功力。

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