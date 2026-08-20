選舉倒數百日政黨攻防 藍拚萬安效應 綠打福利牌

九合一選舉倒數一百天，藍綠白各有選戰策略，盼替選情加溫。藍營太陽分進合擊全力輔選，更盼「蔣萬安效應」外溢全台；民進黨以主、被動兩端出擊作為因應，一方面民進黨台北市長參選人沈伯洋加強牽制尋求連任的蔣萬安力道，另則祭出「民生福利牌」與「大咖加持」為選情加溫；民眾黨則盼繼續發揮空戰優勢，力求選區突破。

蔣萬安近期頻頻跨縣市輔選，先後到宜蘭、花蓮，就連高雄、屏東議員參選人也掛出與他同框的競選看板。「蔣萬安效應」外溢全台，成為藍營寄望翻轉艱困選區的變數。據了解，各縣市長、議員參選人仍持續與蔣萬安方面接洽，盼未來蔣能持續到各地輔選。

藍營評估，蔣萬安連任聲勢穩定，在反毒油風暴後聲量更達高峰，藍營期待這股能量形成「母雞效應」，向其他縣市外溢，特別是在中間選民比重較高的都會型選區發揮助攻作用。蔣萬安與國民黨主席鄭麗文的輔選能量，也能形成互補作用，加上台中市長盧秀燕在中部的既有基礎與立法院長韓國瑜的聲量，能達到分區輔選的加成效果。

民進黨人士表示，當初提名沈伯洋，主要任務之一正是牽制住蔣萬安，把蔣留在台北是戰場，不讓外溢效應發生。雖然目前沈伯洋牽制力尚未完全發揮，但黨中央策略不變，仍希望在沈伯洋陸續推出各大政見後，一定程度把蔣萬安鎖在台北市內。

綠營選務人士指出，主動出擊部分，民進黨輔選策略仍是圍繞在「民生福利牌」與「大咖加持」，近期包括育嬰政策大利多、軍公教加薪、普發一萬元等，都是民眾十分有感的民生政策。

綠營選務人士說，另外，賴總統與前總統蔡英文已有相當默契，兩人在全台各縣市分進合擊，例如蔡英文今將以競總主委身分和新北市長參選人蘇巧慧同台，將輔選量能極大化。

民眾黨目標鎖定「議員席次翻倍」，直轄市及縣市議員部分首度採取「審慎評估、精準提名」，希望把有限資源集中在最有機會突破的選區，「提一席、拚一席、當選一席」。

民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨今年要訴諸選民的價值，就是解決問題與堅持公平正義，如同民眾黨立院黨團展現揭弊監督的火力、推動法案的效率，地方議員參選人也要把務實問政、財政紀律與公開透明的精神帶進地方議會，形成「中央與地方聯合作戰」的強大動能。