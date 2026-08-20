選情初探／雲林縣議員第五選區大洗牌 新人各有來頭

雲林縣議員第五選區應選七席，年底出現前所未有的大洗牌局面，現任有五人不再連任，卻有八名新人加入戰局，呈現「十搶七」戰局，且政治新面孔也各有來頭，不是政二代，就是獲現任指名接棒或本身累積一定政治實力，沒有選將擁絕對優勢。

第五選區含蓋麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、四湖鄉，現任包括國民黨林深，民進黨顏嘉葦、蔡永富，無黨籍蘇國瓏、許留賓、吳蕙蘭、蘇俊豪，其中除了吳蕙蘭、許留賓表態競選連任，其餘五人不再參選。

尤其曾任副議長的蘇俊豪六月間無預警在臉書宣布放棄連任，規畫從商，隨後其堂弟蘇國瓏也表態棄選，兩人被視為屬於四湖第一政治家族，同時喊不選，引起震驚。

不過，不再參選的五人各有接棒人，蘇俊豪推他的助理趙瑞祥投入，政治素人蘇國誼則「代兄出征」承接胞兄蘇國瓏，延續蘇家政治勢力；顏嘉葦支持前立委蘇治芬助理郭佩瑄出馬、蔡永富交棒胞弟蔡永順、林深力挺麥寮前鄉長蔡長昆之女蔡梨花。

另外，曾連任三屆縣議員的林建鴻本屆轉戰麥寮鄉長失利，改任農會要職後，這次捲土重來；連任兩屆麥寮鄉代的吳宗典，挾著本屆最高票當選轉戰議員；民眾黨雲林黨部前副主委林宜豊，曾獲前黨主席柯文哲大力相助選本屆麥寮鄉長，仍未能如願，下屆換跑道改選議員。

熟知地方政情人士分析，政壇有人以「舊瓶新裝」來形容五選區，但參選的新人均各有來頭，對尋求連任的老將具有相當威脅性，只是目前藍綠版圖各有所屬，意味著此區選舉結果，牽動縣長選局的可能性應該不大。