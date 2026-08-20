選情初探／彰化二選區 換人搶位 選情大洗牌

下屆彰化縣第二選區（鹿港、福興、秀水）七席縣議員選戰將出現大變動，鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、秀水鄉長林英嘉確定轉戰議員，現任議員楊妙月、施佩妤則投入鹿港鎮長選舉，黃俊源參選福興鄉長，等於現有七席中有三席出現「換人搶位」，加上三名鄉鎮長加入戰局，讓選情全面重新洗牌。

第二選區現有包括國民黨籍凃淑媚、楊竣程、黃俊源，民進黨籍藍駿宇、楊妙月，以及無黨籍施佩妤、郭燕陵。其中楊妙月、施佩妤確定轉戰鹿港鎮長，黃俊源則參選福興鄉長，其餘四人爭取連任；鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、秀水鄉長林英嘉皆任期滿將投入議員選戰。

三名鄉鎮長長期經營地方，轉戰議員後勢必衝擊既有版圖；新人也加入戰局，鹿港景福里長之子蔡匡威、縣長王惠美姪子王信筌均被看好投入，讓七席競爭更加激烈。

從二○二二年選舉結果來看，第二選區仍具藍營基本盤，當年綠營候選人合計兩萬七三三六票，國民黨加上偏藍的施佩妤有四萬四一六七票。不過，本屆多名現任者轉換跑道，既有票源勢必重新排列，政黨基本盤之外，個人地方組織與鄉鎮勢力的消長更受關注。

其中，施佩妤曾任鹿港鎮永安里里長十二年，首度參選縣議員即拿下全縣最高票；楊妙月則是前鹿港鎮長黃振彥妻子，已連任兩屆縣議員，在地方綠營具一定組織基礎。兩人如今轉戰鹿港鎮長，也讓原本各自經營的議員票源出現變化。

本屆第二選區可說是老將、新人與鄉鎮長正面交鋒，現任者要守住席次，挑戰者則搶攻空缺，地方形容選情「人人有機會、個個沒把握」，也將成為本屆地方選舉焦點。