農舍爭議 民進黨竹縣長參選人鄭朝方撇清關係

名嘴吳子嘉近日爆料民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族農舍疑有一四八坪違建，鄭辦昨否認鄭與建物有關；吳再追問「為何不敢回答是否借名登記？」民眾黨議員昨也赴農舍現場陳抗。縣府表示，已收到竹東鎮公所查報事證，若認定違建，逾期未補照或拆除，將列入拆除。

民眾黨新竹縣議員林碩彥與竹北市民代表參選人李心然等人昨與民眾至農舍陳抗。林碩彥說，違建不應因政治人物身分而有不同標準，創黨主席柯文哲母親住家頂樓違建、黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜相關違建均已拆除，強調面對違建應採一致標準，「民進黨不能帶頭違建」。

吳子嘉在「董事長開講」節目表示，該農舍核准面積約一五二坪，但經空拍圖比對，疑另有約一四八坪違建，並指土地及建物雖登記在鄭朝方叔叔名下，但接獲檢舉稱鄭朝方疑為「隱名共有人」。對此，鄭朝方辦公室發言人羅子淮昨回應「鄭朝方與這座建物沒有任何關係」。

吳子嘉昨再質疑，鄭朝方雖回應建物與他無關，卻未正面回答是否存在借名登記情形，質疑對農舍爭議「選擇性回答」。鄭朝方辦公室表示，沒有評論。

建物所有人昨受訪，房屋是依法向政府申請興建，如果外界認為有問題，就交由政府調查，「政府查到該拆就拆。」盼外界不要因為選舉牽扯一般老百姓，不應以抹黑方式破壞其平靜生活。

針對農舍爭議案，竹東鎮公所建設課日前已依建物現況拍照、記錄，昨發文將查報資料送交縣府。竹縣府說，後續審核若確認違反建築法第廿五條、未經許可擅自建造，將開立「違章建築認定通知書」送達違建人。限期違建人申請補領建造執照，若逾期未補辦或未自拆，將依序排拆。