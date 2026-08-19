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成立長照產業後援會 蘇巧慧：提高長照量能與補助 成為照顧者的照顧者

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧出席長照產業後援會並與到場人員合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧出席長照產業後援會並與到場人員合影。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立長照產業後援會，多個長照、老人福利機構理事長及衛福部次長呂建德都出席力挺。蘇巧慧表示新北超過82萬的高齡長者，未來擔任新北市長除推動長輩福利、提高長照量能與補助外，更要成為照顧者的照顧者。

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蘇巧慧近日陸續成立多個後援會，今天下午再成立長照產業後援會，新北市長期照護發展協會理事長張婉玲、台灣長期照護發展協會全聯會榮譽理事長潘政聰、台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福等團體都到場支持，衛福部次長呂建德也親自出席力挺，現場200多人見蘇巧慧進場熱情高喊凍蒜。

蘇巧慧指出，長照屬複合型議題，未來她將匯集產官學界各方人才，除了要簡化機構與照顧者行政負擔，加發照顧津貼並提供進修補助之外，也會打破出院照顧空窗期，實現居家服務與輔具一次到位，並帶入專業復能服務。同時導入AI 智慧照顧與以租代買平台，全方位讓新北成為高齡長者安心生活的宜居城市，也實質為照顧者減輕負擔，打造更溫暖的長照環境。

蘇巧慧表示，2017年至今國家長照預算從50億元大幅成長至1153億元，據點與從業人員也大幅增加。而她在2025年擔任立法院厚生會會長期間，創設長期照顧推動委員會，針對醫照整合、人力韌性與衛福部溝通，確保長照資源看得到、找得到、用得到，同時推動包含居服薪資保障、照服防疫津貼、送餐補助調升及居護出勤加成等多項權益，並於2021年提案完成修法，鬆綁設有長照科系的學校設立住宿式長照機構之規定，2023年更成功爭取衛福部擴大獎助布建住宿式長照機構資源計畫，持續充實台灣長照量能。

蘇巧慧說，新北市65歲以上長者人口已超過82萬人，高居全台之冠，照顧長輩絕對是新北市長最重要的工作之一。她主張提供最高5萬元假牙補助、敬老卡點數提升至每月1000點，且不每月歸零並擴大適用範圍，推動獨居照顧與失智篩檢智慧化，同時將入住住宿式長照機構的補助提高至每年24萬元，並增加夜間緊急住宿量能與發放臨時住宿補助等。蘇巧慧也強調：照顧他人的人，也需要被照顧，未來她將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，並補助職業照顧者進修與攻讀學位，全方位成為照顧者最堅實的後盾。

蘇巧慧也分享她的長照政見，首先要簡化機構與照顧者行政負擔，協助機構擴充量能、簡化專業人員工作流程。她強調，將以新觀念提升長照工作環境，讓照顧者能把精力真正留在發揮專業上。另外配合長照3.0加強醫療與長照銜接，結合大數據與個案評估，由市府編列專案預算先行支援，讓居家服務、輔具一次到位，帶入專業復能服務，確保照顧不中斷。

蘇巧慧強調，未來新北要發展AI智慧照顧減輕人力負擔，媒合公立醫院與長照機構，加速新創技術驗證落地，同時建置租賃媒合平台，以租代買降低機構和家庭導入智慧科技的門檻，讓更多人能享有高品質、便利的智慧照護服務。

現場湧進200多名長照產業負責人及從業人員。記者黃子騰／攝影
現場湧進200多名長照產業負責人及從業人員。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧提出3大長照政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧提出3大長照政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

蘇巧慧與長照、老人福利業者及議員參選人合影。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧與長照、老人福利業者及議員參選人合影。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 長照 照顧者

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