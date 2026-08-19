李四川受邀企業演講 擘劃新北未來打造AI科技之都

國民黨新北市長參選人李四川今日受邀出席中華民國三三企業交流會（三三會）演講，向企業界領袖擘劃新北未來城市藍圖，強調會以過去推動輝達進駐北士科、解決台北大巨蛋卡關等實際經驗，全力鬆綁法規限制、加快行政效率，讓政府部門更勇於任事。並以雙北共治為基礎，推動交通、產業等具體政見，串聯ＡＩ高科技產業廊帶，讓新北成為「ＡＩ科技之都」。

李四川指出，自己是做工出身，四十二年公務生涯中，從基層約聘僱人員一路做到行政院秘書長、三個直轄市的副市長，一輩子都秉持「做工的人」精神，以務實專業態度推動各項施政，他始終認為，政府的服務不能只是把程序走完，而是要真正替市民與產業解決問題。

李四川以輝達進駐北士科為例，台北市府即使取回土地，仍面臨法規「可以讓售、卻不能出租」的困境，最後歷經協調、訂定辦法才成功解套；台北大巨蛋過去也遇到舊有法規限制，一度無法舉辦演唱會，最終透過自治條例突破限制，如今已成為國內最指標性的演唱會及大型賽事場地。

「政府最大的責任，就是解決問題。」李四川強調，不能讓城市好的機會，被不合時宜法令及行政程序拖垮。未來他擔任市長，一定會做公務員最堅強的後盾，鬆綁不合情理的法令、讓政府部門敢做事，為市民及產業帶來更好的機會；未來也要拜託所有企業界代表，共同作為新北市府的助力，一起帶領新北市持續向上發展。

談到新北未來建設藍圖，李四川表示，雙北的產業、交通與生活早已密不可分，未來將優先推動蘆社大橋，串聯北士科、蘆洲、五股，再透過台六十四、台六十五線延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，將南港軟體園區、內湖科技園區、北士科等高科技產業一路引進新北，打造完整的ＡＩ科技產業廊帶。

李四川說，交通建設為帶動產業發展的關鍵，他已提出「軌道建設一二三」政策，將透過淡北快線、大漢溪捷運縱貫線、中和光復線南北延伸等建設，持續完善雙北捷運路網，朝「雙北三十分鐘核心生活圈」目標邁進，讓交通、人才、產業與生活機能真正串聯，讓新北市不只是全國最大的城市，更要成為產業匯聚、人才密集、最有競爭力的「ＡＩ科技之都」。

國民黨新北市長參選人李四川今日受邀出席中華民國三三企業交流會(三三會)演講，向企業界領袖擘劃新北未來城市藍圖。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今日受邀出席中華民國三三企業交流會(三三會)演講，向企業界領袖擘劃新北未來城市藍圖。圖／李四川競辦提供