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選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

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選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

聯合新聞網／ 綜合報導

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

2026九合一選舉

2026大選進入倒數，各縣市參選人將於本周陸續完成登記，選戰儼然進入下一階段。候選人不只拚政策牛肉、市政願景，個人魅力與處事風格也是選民關注的焦點之一。您對所在選區的候選人知多少？《聯合新聞網》透過MBTI測驗，整理出31位縣市首長候選人的「人格名片」，從16型人格到親自留下的一句話，帶您從不同角度認識這群角逐百里侯的選將們。

文章目錄

31位候選人「人格名片」一次看

MBTI是一種常見的人格測驗，透過四大維度解析人的思考模式與處事節奏，將人格分為16種類型，進而評估測驗者的個性格。

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31位完成測驗的候選人，各自拿到一張專屬自己的「人格名片」 ，有些人屬於有著敏銳的洞察力的ENFJ，有些人則像是天生領導者的ENTJ，而每位候選人留下的一句話，也讓同一種人格有著不同的詮釋。

（↓點選圖表下方左右鍵，可看完整名單）

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候選人是哪種型？這2款MBTI最多人

從完成測驗的31位縣市首長候選人數據可見，16型人格中共出現8種類型，其中又以「主人公」ENFJ與「指揮官」ENTJ人數並列最多，各有9個人，光是這兩大人格類型就囊括18位參選人，占參與此次調查者約58.1%。

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多數候選人都是E、N、J

把31位候選人的MBTI拆成4組人格向度來看，分布也相當有意思。外向（E）共有24人、直覺（N）共有26人，判斷（J）更是佔壓倒性的多數，共計28人，這三種人格向度在本屆百里侯選戰中格外顯著。

與此不同的是，感受（F）與思考（T） 則相對陷入拉鋸，分別有18人與13人，是四組人格向度中分布最接近的一組。

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候選人太多了…快速查詢他的MBTI是什麼？

想知道自己選區的候選人是哪一型？可以透過下方的查詢系統，只要輸入縣市或候選人名字，就能快速找到對應候選人的MBTI測驗結果。你最想知道哪位候選人的MBTI？動動手就能立刻知道！

MBTI是一種自我描述方式，同樣的四個字母，可以出現完全不同的個人詮釋。從31位候選人的「人格名片」中，就能看到即使屬於同一種MBTI，每個人留下的一句話也有著不同的風趣，有些人談理性與規劃、有些人強調付諸行動，也有人把重點放在人際間的連結。

透過「人格名片」，可以讓大眾進一步認識候選人們，你知道自己的MBTI是什麼嗎？在31位候選人中，誰恰好與你是同類型的人呢？有機會也可以透過測驗，進一步了解自己。

本次專題邀請多位縣市長候選人參與人格測驗及文字問答，本文依實際參與及回覆情況呈現。測驗結果為參與者當下的自我評估，僅供認識人物及趣味參考，不代表政治立場、施政能力或選舉評價，未參與者亦不另作解讀。

文中31位參與者為截至7月10日的調查結果，實際候選人登記及資格認定，請以中選會公布資訊為準。

2026九合一選舉 候選人MBTI 沈伯洋 徐欣瑩 陳亭妃 鄭朝方 柯志恩 吳品叡 吳淑瑾 王忠銘

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