七夕換看板徐欣瑩拋「科技有愛」力推竹東升格竹東市

九合一選舉登記倒數，適逢七夕情人節，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選看板換新裝，以「AI新竹，更科技更有愛」搶攻目光，近期陸續在竹北、竹東、湖口、新豐上架；她也密集拋政見，包括推動竹東鎮升格竹東市等。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，新看板上的「AI」字上巧妙地結合了一個愛心圖形，這不僅是一個口號，更承載了徐欣瑩對新竹縣「溫暖科技城」的願景藍圖。

徐維遠表示，近期徐欣瑩已依議題、地區不同，有序穩健地提出具體政見，包含打通交通瓶頸、推動智慧交通、生生有平板、65歲以上免健保自付額以及提供AI智慧健康手環，主張「運動三箭」推動品牌及產業化、打造客家文化首都等等。

同時也持續針對各鄉鎮市推出實際政策，比如竹北市等地建置AI全動態交通流控系統，竹東鎮升格為「竹東市」力求升級轉型、湖口鄉持續推動第二交流道、新豐鄉新建農漁產銷中心打造海洋觀光廊帶等。未來徐欣瑩也會持續提出契合縣民生活需求的具體政見，打造竹縣成為有愛且科技的宜居城市。