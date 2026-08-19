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影／蘇巧慧提三政策成立長照後援會 盼能成為照顧者的後盾
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會，並提出三項政策，包括簡化機構與照顧者行政負擔、出院後居家服務和輔具一次到位，以及發展AI智慧照顧減輕人力負擔等三大政策，爭取民眾支持。
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蘇巧慧提到，她的外婆到最後階段非常需要照服員，但照服員也需要休息，所以她知道，連家人都需要有喘息服務，甚至接送或康復巴士，這些輔具要怎麼樣可以更便利地得到，即便是她自己的家庭也一樣需要這些訊息，因為她自己真正感受過，所以知道長照對一個家庭正常運作的重要性在哪裡。
蘇巧慧表示，未來她一定會落實三大政策，期盼將來能以新北市市長的身分成為照顧者的照顧者，成為各長照機構，各位照顧者的靠山跟後盾。
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