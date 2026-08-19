快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧提三政策成立長照後援會 盼能成為照顧者的後盾

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
蘇巧慧今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會，並提出三項政策，包括簡化機構與照顧者行政負擔、出院後居家服務和輔具一次到位，以及發展AI智慧照顧減輕人力負擔等三大政策，爭取民眾支持。記者杜建重／攝影
蘇巧慧今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會，並提出三項政策，包括簡化機構與照顧者行政負擔、出院後居家服務和輔具一次到位，以及發展AI智慧照顧減輕人力負擔等三大政策，爭取民眾支持。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會，並提出三項政策，包括簡化機構與照顧者行政負擔、出院後居家服務和輔具一次到位，以及發展AI智慧照顧減輕人力負擔等三大政策，爭取民眾支持。

2026九合一選舉

蘇巧慧提到，她的外婆到最後階段非常需要照服員，但照服員也需要休息，所以她知道，連家人都需要有喘息服務，甚至接送或康復巴士，這些輔具要怎麼樣可以更便利地得到，即便是她自己的家庭也一樣需要這些訊息，因為她自己真正感受過，所以知道長照對一個家庭正常運作的重要性在哪裡。

蘇巧慧表示，未來她一定會落實三大政策，期盼將來能以新北市市長的身分成為照顧者的照顧者，成為各長照機構，各位照顧者的靠山跟後盾。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天下午在板橋舉行長照產業後援會成立大會。記者杜建重／攝影

蘇巧慧表示，未來她一定會落實三大政策，期盼能以新北市市長的身分成為照顧者的照顧者，成為各長照機構，各位照顧者的靠山跟後盾。記者杜建重／攝影
蘇巧慧表示，未來她一定會落實三大政策，期盼能以新北市市長的身分成為照顧者的照顧者，成為各長照機構，各位照顧者的靠山跟後盾。記者杜建重／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 長照

延伸閱讀

成立都更局遭對手批評 蘇巧慧：交給對的團隊來做才有機會加速實現

是否與沈伯洋聯合作戰？蘇巧慧：雙北市就是要既合作又競爭

蘇巧慧掃街樂華夜市人潮爆棚 十多公尺人龍一路喊「凍蒜」

雙北藍白競合…蔣萬安承諾集體站台 李四川「一起顧」

相關新聞

王惠美缺席中常會 鄭麗文揭半年與她溝通心路「一度每天通電話」

國民黨行動中常會今天移師彰化舉行，受邀列席的彰化縣長王惠美最終仍未現身。外界關注她遲未表態支持縣長參選人魏平政，國民黨主席鄭麗文則談起與王惠美溝通的過程，透露從去年12月當選黨主席後，花最多精神在彰化縣長的提名，希望找到王惠美心中的「白馬王子」，但最後仍未能如願。

影／強調自己是最佳接棒人選 魏平政盼打造彰化成第七都

國民黨彰化縣長參選人律師魏平政今天在彰化市舉行的行動中常會上強調，自己兼具傳統產業經驗、國際貿易觀點與法律解決問題的能力，是接棒現任縣長王惠美施政的最佳人選。

七夕合體！民進黨竹市參選人莊競程偕妻掃街：想吃什麼都埋單

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。適逢七夕情人節、市長選戰也即將邁入倒數100天，莊競程說，今邀請生命中最重要的「重量級助選員」妻子合體掃市場，也當場送上愛心巧克力，更笑著承諾「今天妻子想吃什麼都埋單」，夫妻互動展現輕鬆溫馨的一面。

李四川受邀企業演講 擘劃新北未來打造AI科技之都

國民黨新北市長參選人李四川今日受邀出席中華民國三三企業交流會（三三會）演講，向企業界領袖擘劃新北未來城市藍圖，強調會以過去推動輝達進駐北士科、解決台北大巨蛋卡關等實際經驗，全力鬆綁法規限制、加快行政效率，讓政府部門更勇於任事。並以雙北共治為基礎，推動交通、產業等具體政見，串聯ＡＩ高科技產業廊帶，讓新北成為「ＡＩ科技之都」。

七夕換看板徐欣瑩拋「科技有愛」力推竹東升格竹東市

九合一選舉登記倒數，適逢七夕情人節，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選看板換新裝，以「AI新竹，更科技更有愛」搶攻目光，近期陸續在竹北、竹東、湖口、新豐上架；她也密集拋政見，包括推動竹東鎮升格竹東市等。

影／鄭麗文赴彰化「四顧茅蘆」落空 王惠美臉書釋破冰訊號

國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化市出席行動中常會，四顧茅廬盼能與彰化縣長王惠美合體為縣長參選人魏平政拉抬低迷選情，不過王惠美仍舊請假缺席，在中常會進行時，於臉書發表文章表示，會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，一起努力，釋出破冰訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。