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影／強調自己是最佳接棒人選 魏平政盼打造彰化成第七都

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下出席在彰化市舉行的行動中常會。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下出席在彰化市舉行的行動中常會。記者黃仲裕／攝影

國民黨彰化縣長參選人律師魏平政今天在彰化市舉行的行動中常會上強調，自己兼具傳統產業經驗、國際貿易觀點與法律解決問題的能力，是接棒現任縣長王惠美施政的最佳人選。

2026九合一選舉

魏平政表示，自己出身於彰化傳統產業「琨蒂絲」褲襪家族，在家族企業經營超過30年，不僅了解在地產業痛點與困境，更累積了豐厚的國際貿易經驗與企業CEO決策力。此外，他擁有十多年的律師資歷，具備敏銳發現問題、釐清事實與高效解決問題的實務經驗，完全符合擔任縣長所需的能力與條件。

魏平政大讚現任彰化縣長王惠美八年來的執政成果，包括推動台76線快速道路延伸線、東彰快速道路打通、0至100歲全齡守護計畫及2025彰化設計展等，更為彰化大幅減債232億元。他強調，未來將在王縣長奠定的堅實基礎上，繼續接續與深化施政，並規劃與台中市長參選人江啟臣跨縣市合作，積極爭取台中捷運綠線延伸至彰化、鹿港及和美，並打造「中彰投」大生活圈的經濟實力，全力將彰化打造成台灣「第七都」。

魏平政 王惠美 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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