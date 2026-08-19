影／鄭麗文赴彰化「四顧茅蘆」落空 王惠美臉書釋破冰訊號

國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化市出席行動中常會，四顧茅廬盼能與彰化縣長王惠美合體為縣長參選人魏平政拉抬低迷選情，不過王惠美仍舊請假缺席，在中常會進行時，於臉書發表文章表示，會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，一起努力，釋出破冰訊號。

鄭麗文針對彰化縣選情與提名作業發表強調，彰化縣不僅是全台第一大縣、中台灣的關鍵心臟，更是傳統產業與精密機械發展的重要縮影，因此中央對彰化選情高度重視，光是近期黨內高層與中央官員就頻繁走訪關心。

鄭麗文表示，自接任主席後，花費最多心思與精力處理彰化縣的提名事宜。她特別指出，黨內在提名過程中，始終堅持「尊重在地聲音」與「了解在地政治生態」的原則，因此最優先考慮與重視的就是現任彰化縣長王惠美的意見與想法。

鄭麗文提到，在過去將近半年的時間裡，黨中央與王惠美縣長保持密切溝通與請益，雖然過程需要多方考量與協調，但雙方共同努力的目標是一致的，那就是為彰化選出最適合、最有戰力與勝選希望的候選人。她感謝王惠美長期以來對縣政的付出，並盼未來持續凝聚地方力量，團結勝選。

國民黨主席鄭麗文（中）在彰化縣長參選人魏平政（左二）的陪同下，今天前往彰化市出席行動中常會。記者黃仲裕／攝影