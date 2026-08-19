嘉義市選戰倒數100天 張啓楷市場掃街、姐姐也加入拜票

2026地方選舉進入倒數100天，藍白共推嘉義市長參選人張啓楷今天一早站路口拜票，隨後與市議員參選人前往共和市場掃街，長年在嘉義市從事教職工作的姐姐也加入拜票行列。張啓楷將嘉義市定位為藍白合作的重要示範區，喊出市長勝選、議員席次「全壘打」目標，選戰逐漸升溫。

張啓楷今天與藍白市議員參選人走進共和市場，向攤商及採買民眾拜票，姐姐也現身助陣。張啓楷表示，國民黨嘉義市黨部從6月迄今已舉辦近百場客廳會，市長、議員及里長參選人透過組織動員及文宣整合爭取支持。

嘉義市長選舉也是藍白合作受到關注的選區之一。張啓楷表示，民眾黨及國民黨中央、地方陸續投入輔選，市長黃敏惠日前也與他合拍競選文宣形象照。他主張延續黃敏惠任內市政建設，並以此作為此次選戰訴求之一。

除了組織及市場拜票，張啓楷今天也再度提出高鐵聯外軌道議題。針對賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元，張啓楷認為，中央提出「AI紅利，全民共享」，也應增加嘉義公共建設投入，並要求核定高鐵嘉義站聯外軌道建設及相關預算。

張啓楷並點名民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠，應共同爭取高鐵聯外軌道建設，兌現過去提出的交通軌道政見。相關主張也讓高鐵聯外交通是否納入市長選戰攻防，成為後續值得觀察的議題。

張啓楷近期陸續公布老人福利、育兒及交通等政見，包括擴大敬老卡使用範圍、補助65歲以上長者健保費，以及提高生育獎勵金、發放0至6歲兒童生日禮金等，試圖從長者、家庭及交通議題擴大選民支持。

隨選舉進入最後100天，嘉義市長選戰也從人選布局逐漸轉向組織動員及政策攻防，藍白合作能否轉化為實際選票，以及各陣營如何在地方建設、老人福利及育兒政策上提出區隔，將成為後續選戰觀察重點。