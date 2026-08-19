快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

聽新聞
0:00 / 0:00

七夕合體！民進黨竹市參選人莊競程偕妻掃街：想吃什麼都埋單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。適逢七夕情人節、市長選戰也即將邁入倒數100天，莊競程說，今邀請生命中最重要的「重量級助選員」妻子合體掃市場，也當場送上愛心巧克力，更笑著承諾「今天妻子想吃什麼都埋單」，夫妻互動展現輕鬆溫馨的一面。

2026九合一選舉

談及家庭與選戰，莊競程感性表示，自從投入選戰以來，妻子一肩扛起許多照顧家庭與兒子的責任，讓他能夠全力投入選戰。身為專業心理諮商師的妻子，工作上同樣是在陪伴人、傾聽問題、一起尋找解決方法；而自己當初決定踏入政壇，也少不了妻子一路以來的鼓勵與支持。

莊競程表示，選戰即將進入最後100天，不只是參選人的挑戰，也是全家人共同面對的一段旅程。一路走來，妻子始終是自己最重要的支持力量，「不管是在家庭還是工作上，她都是我最重要的隊友。」未來100天，他會繼續一步一腳印走遍新竹，也希望爭取更多市民的認同與支持。

方心慧表示，接下來100天會全力支持莊競程，也會每天為他禱告。身為一位母親，她最關心的就是孩子的教育與成長環境，因此也特別關注莊競程提出的教育政策，包括改善孩子上下學通勤、回應增班需求，以及保障教師權益、透過「四支箭」獎勵與留住優秀教師等，「這些都不是為了選舉臨時想到的，而是經過長時間思考，希望真正解決家長、孩子和老師每天面對的問題。」

面對妻子公開力挺，莊競程說，七夕不能只有跑行程，今天市場裡「妻子想吃什麼都買單」，晚上也打算親自下廚，更當場向幕僚喊話，希望今天能早點收工回家陪家人。最後，他也向所有民眾送上七夕祝福，祝福大家都能珍惜身邊最重要的人，在忙碌生活中，也別忘了陪伴彼此。

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。圖／莊競程提供

2026九合一選舉 新竹市選舉 七夕 莊競程 民進黨

延伸閱讀

賴清德宣布普發萬元 嘉義市長選戰參選人打福利牌拚選票

北市藍議員參選人啟動配票 黃國昌：民眾黨始終是要靠自己

夜市掃街掀「洋流」民眾拿名牌包求簽名 沈伯洋曝女兒一原因生氣

蘇巧慧掃街樂華夜市人潮爆棚 十多公尺人龍一路喊「凍蒜」

相關新聞

王惠美缺席中常會 鄭麗文揭半年與她溝通心路「一度每天通電話」

國民黨行動中常會今天移師彰化舉行，受邀列席的彰化縣長王惠美最終仍未現身。外界關注她遲未表態支持縣長參選人魏平政，國民黨主席鄭麗文則談起與王惠美溝通的過程，透露從去年12月當選黨主席後，花最多精神在彰化縣長的提名，希望找到王惠美心中的「白馬王子」，但最後仍未能如願。

影／強調自己是最佳接棒人選 魏平政盼打造彰化成第七都

國民黨彰化縣長參選人律師魏平政今天在彰化市舉行的行動中常會上強調，自己兼具傳統產業經驗、國際貿易觀點與法律解決問題的能力，是接棒現任縣長王惠美施政的最佳人選。

七夕合體！民進黨竹市參選人莊競程偕妻掃街：想吃什麼都埋單

民進黨新竹市長參選人莊競程今與妻子方心慧前往竹蓮市場掃街拜票。適逢七夕情人節、市長選戰也即將邁入倒數100天，莊競程說，今邀請生命中最重要的「重量級助選員」妻子合體掃市場，也當場送上愛心巧克力，更笑著承諾「今天妻子想吃什麼都埋單」，夫妻互動展現輕鬆溫馨的一面。

李四川受邀企業演講 擘劃新北未來打造AI科技之都

國民黨新北市長參選人李四川今日受邀出席中華民國三三企業交流會（三三會）演講，向企業界領袖擘劃新北未來城市藍圖，強調會以過去推動輝達進駐北士科、解決台北大巨蛋卡關等實際經驗，全力鬆綁法規限制、加快行政效率，讓政府部門更勇於任事。並以雙北共治為基礎，推動交通、產業等具體政見，串聯ＡＩ高科技產業廊帶，讓新北成為「ＡＩ科技之都」。

七夕換看板徐欣瑩拋「科技有愛」力推竹東升格竹東市

九合一選舉登記倒數，適逢七夕情人節，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選看板換新裝，以「AI新竹，更科技更有愛」搶攻目光，近期陸續在竹北、竹東、湖口、新豐上架；她也密集拋政見，包括推動竹東鎮升格竹東市等。

影／鄭麗文赴彰化「四顧茅蘆」落空 王惠美臉書釋破冰訊號

國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化市出席行動中常會，四顧茅廬盼能與彰化縣長王惠美合體為縣長參選人魏平政拉抬低迷選情，不過王惠美仍舊請假缺席，在中常會進行時，於臉書發表文章表示，會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，一起努力，釋出破冰訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。