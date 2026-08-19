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是否與沈伯洋聯合作戰？蘇巧慧：雙北市就是要既合作又競爭

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到寧夏夜市掃街拜票。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到寧夏夜市掃街拜票。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天赴永和樂華夜市掃街，同時間參選台北市長的沈伯洋昨晚也至寧夏夜市掃街拜票，蘇巧慧今天被問及時表示，雙方都是希望把握時間接觸更多的選民，大家的目標一致方法可以各自不同、雙北市就是要既合作又競爭。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天下午出席長照產業後援會成立大會，關於昨天台北市長參選人沈伯洋和蘇巧慧都有掃夜市的行程，是否感受到雙北的綠營選情不一樣，會不會與沈伯洋聯合作戰。蘇巧慧笑說，並未說好昨天都要掃夜市，也不知道他要掃夜市，但雙方都是一樣的心意，就是希望把握時間接觸更多的選民。

蘇巧慧說，晚上在夜市碰到很多好朋友，而且也有很多本來沒有想逛夜市的，為了來幫我加油，昨天也都特別到夜市來。蘇巧慧指出，大家的目標一致，方法可以各自不同、各自精彩，這就是我說的雙北市就是要既合作又競爭，大家的方向、理念、理想一致，但是方法可以千變萬化。

蘇巧慧強調，未來也會有很多的活動大家可以串聯，可以在河的兩邊，不同的地方互相比較，相信這樣的雙北市會是大家喜歡看到的、有活力的城市。

蘇巧慧昨天晚間至永和樂華夜市掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧昨天晚間至永和樂華夜市掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示雙北市就是要既合作又競爭。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示雙北市就是要既合作又競爭。記者黃子騰／攝影

雙北 蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉

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