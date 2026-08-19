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「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

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王惠美缺席中常會 鄭麗文揭半年與她溝通心路「一度每天通電話」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨行動中常會今天移師彰化召開，受邀列席的現任彰化縣長王惠美最終仍未現身，但國民黨資政趙守博（右二）、前彰化縣長阮剛猛（右一）都到場助選。記者林敬家／攝影
國民黨行動中常會今天移師彰化召開，受邀列席的現任彰化縣長王惠美最終仍未現身，但國民黨資政趙守博（右二）、前彰化縣長阮剛猛（右一）都到場助選。記者林敬家／攝影

國民黨行動中常會今天移師彰化舉行，受邀列席的彰化縣長王惠美最終仍未現身。外界關注她遲未表態支持縣長參選人魏平政，國民黨主席鄭麗文則談起與王惠美溝通的過程，透露從去年12月當選黨主席後，花最多精神在彰化縣長的提名，希望找到王惠美心中的「白馬王子」，但最後仍未能如願。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，當選黨主席後便開始布局22縣市提名，很快就注意到彰化選情，因此投入最多心力處理彰化提名。她說，彰化是全台人口第一大縣，也是中台灣重要位置，年底選舉自然是兵家必爭之地。

她強調，競選黨主席時就承諾尊重在地聲音，而在彰化最重視的就是縣長的想法。這半年來，雙方持續溝通、請益，甚至一度幾乎每天通電話，王惠美赴日本、澳洲期間也持續聯繫，希望替彰化找到最有勝選條件的人選。

不過鄭麗文坦言，「最後沒辦法真的找到縣長心中的白馬王子」，魏平政則在這樣的情況下義無反顧承擔。她也提到，謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋等原本有意參選者，都是國民黨未來要重點栽培的人才。

對於王惠美遲未表態，鄭麗文說，「期待越久，期待值越高」，她理解王惠美一心一意為彰化，必須親自向總統、院長爭取重大建設，還要看人家臉色；王惠美8年的施政成績，是國民黨在彰化延續執政的重要底氣，王縣長現階段將要把棒子交出去前，自然會觀察人選是否符合要求。鄭麗文認為，魏平政近期民調穩定上升，正往好的方向發展。

今天適逢七夕情人節，鄭麗文笑說，上周五她來彰化、賴清德總統也來彰化，今天國民兩黨又在彰化舉行活動，「不知道的人以為在跟蹤我」，也凸顯彰化在年底選戰的重要性。

總統府前資政趙守博今也出席中常會，他表示，以她對王惠美的了解，「不可能去支持國民黨以外的參選人」，呼籲黨員放心。彰化縣前縣長阮剛猛也說，他過去在選前60天才宣布參選後當選，現在距離選舉還有100多天，呼籲支持者團結，全力助魏平政一臂之力。

王惠美 中常會 鄭麗文 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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