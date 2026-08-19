成立都更局遭對手批評 蘇巧慧：交給對的團隊來做才有機會加速實現

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席長照產業後援會成立大會，關於李四川說「都更不是層級的問題，是速度的問題」。蘇巧慧表示應該交給對的團隊來做，增加政府的效能簡政便民，增加政策誘因等方式來鼓勵，都更才有機會真正被加速實現。

蘇巧慧今天下午至板橋出席長照產業後援會成立大會，一進場就受到200多名長照相關產業負責人及從業人員熱情歡迎，並頻頻高喊凍蒜。蘇巧慧先前表示若當選新北市長，要成立都市更新局。對手李四川今天回應表示，「都更不是層級的問題，都更是速度的問題。」可由市長成立專責委員會協調處理相關法令及問題。

蘇巧慧被問及時反問李四川，當雙北市副市長時為什麼沒有來推動？台北市現在也是國民黨執政，如果可以的話台北市現在就可以做了。自己成立都市更新局的第一目標就是要增加政府的效能，讓審議的程序簡政便民、化繁為簡，促進政府端的效能，讓業者的時間成本可以被控管。另外要增加政策誘因，保留地方的在地特色，並且以大車站為中心來大面積整體的更新，才會讓整個都市保有全新的面貌，但又留著歷史記憶。

媒體詢問關於李烈、楊双子、林郁婷及陳昭賢都出聲力挺，蘇巧慧表示因為有一起合作、一起努力過，所以他們願意站出來。她也預告還會有更多的好朋友會站出來，不管是用影片或是後援會的方式來支持。首長最需要的能力就是聚合力，還有能夠帶動大家一起做事，一起來讓新北市更進步。

蘇巧慧出席長照產業後援會並與到場人員合影。記者黃子騰／攝影

現場湧進200多名長照產業負責人及從業人員。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與長照產業人員握手致意。記者黃子騰／攝影