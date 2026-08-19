童子瑋推國道客運尖峰補助增班 公路局長：購買尖峰時段有助通勤

民進黨基隆市長參人議長童子瑋今再提交通政見，日前他拜會交通部公路局長林福山，針對國道客運提出「尖峰支援專案」，未來由市府主動與業者合作，透過服務採購或補助上下班尖峰時間，增加客運班次與趟次。林福山表示，地方政府若願意透過補助或採購方式，購買尖峰時段班次，將有助提高業者出車意願，也讓通勤族更容易上得了車。

童子瑋表示，基隆每天有大量市民往返雙北，國道客運對通勤族來說，是非常重要的生活交通工具。許多問題必須仰賴中央與地方合作，才有辦法真正推動。

童子瑋說，很多後段站位的市民，每天看著滿載客運經過，卻無法上車，早上尖峰常常遇到車已滿載、過站不停的狀況。他提出「尖峰支援專案」，未來由市府主動與業者合作，透過服務採購或補助方式，在上下班尖峰時間增加客運班次與趟次，由地方政府投入資源，補足市民最需要的尖峰運能。

林福山回應，基隆面臨的問題，和許多六都周邊衛星城市相似，都是上下班高峰時段一位難求，但其餘時間乘客明顯下降，導致國道客運業者營運難度大幅提高。如何縮短尖峰與離峰時段的需求落差，是地方政府、中央主管機關與客運業者必須共同面對的課題。

林福山表示，尖峰時段由市府購買業者服務班次、趟次的構想，就是始發區間車的延伸。如果地方政府願意以補助方式購買尖峰班次，就能讓業者更有意願多出車，也能讓上班乘客上得了車。

童子瑋說，改善通勤，就是改善10萬基隆通勤民眾的生活，未來若擔任市長，他會把通勤問題列為市政優先工作，因為交通就是基隆人的生活，也是一位「生活市長」必須扛起的責任。