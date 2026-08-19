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「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

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王惠美缺席國民黨中常會 鄭麗文稱「我們姐妹沒有心結」籲全黨有信心不動搖

聯合報／ 記者鄭媁／彰化即時報導
國民黨行動中常會下午在彰化登場，黨主席鄭麗文致詞。記者鄭媁／攝影
國民黨行動中常會下午在彰化登場，黨主席鄭麗文致詞。記者鄭媁／攝影

藍綠行動中常會今下午在彰化拚場，彰化縣長王惠美仍未現身，國民黨主席鄭麗文今天致詞表示，王惠美性情中人，有情有義，「我的好姐姐」，大家要對國民黨人有信心，不要輕易因雜音動搖，只要國民黨團結，一心為彰化，「我想不出有任何輸的理由。」

2026九合一選舉

國民黨行動中常會下午在彰化登場，黨務幹部、中常委和逾百名支持者齊聚為黨籍縣長參選人魏平政助陣。

鄭麗文致詞時先笑稱，她跟賴清德總統不是冤家路窄，上周到彰化，賴總統也來，今天行動中常會，賴主席也到彰化。提及彰化縣長提名過程，鄭麗文說，她上任黨主席後就著手全面布局各縣市提名作業，其中花最多精神和心思，就是彰化提名，因為彰化太重要。

鄭麗文說，彰化縣不僅是第一大縣，更是中台灣的心臟位置，更是台灣的重要縮影。年底選舉，彰化是兵家必爭，短短一周她來兩次，顯示對彰化選戰的重視。提名前她就說，一定尊重在地聲音，因為他們最了解在地的政治生態，彰化當然最優先考慮的就是王惠美的想法。

鄭麗文說，黨中央非常感謝王惠美，希望大家不要誤會，將近半年時間他們密切跟王惠美請益溝通，共同想盡辦法，透過各種可能的努力，希望無論如何，要幫彰化縣找到最適格最能勝選的候選人。有段時間兩人更常常通電話，黨真的很用心處理縣長提名，可惜最後無法真的找到縣長心目中的白馬王子。

鄭麗文說，她非常感謝魏平政一無反顧承擔，不管風風雨雨、抱著必勝決心全力投入選戰；彰化提名因此比較慢，魏平政也較慢起步。她要大家放心，原本有意參選的三位優秀同志，包括謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋，大家放心，黨中央都有看到他們的優點和政治企圖心，每位都是國民黨的寶，都是必須重點栽培重視的人才，國民黨不會忘記他們。

話鋒一轉，鄭麗文說，王惠美八年政績備受讚許，這正是國民黨繼續執政最重要底氣來源，沒有王惠美的八年執政，無法證明藍色執政才是品質保證。當民進黨中央每天亂，地方政府卻在認真做事，造福百姓。

鄭麗文說，王惠美是國民黨一路栽培的彰化在地政治人物，從議員、鎮長、立委到縣長，每個角色表現都是非常專業突出和優秀，不辜負縣民期待，是彰化之光。因為有她的表現，表示國民黨金字招牌禁得起考驗，繼續把縣政交給國民黨，彰化才能安心。

鄭麗文說，王惠美有沒有跟她同框不是重點，「我們姐妹沒有心結」，期待愈久，期待值就愈高。王惠美八年縣政，用心良苦，她還在觀察誰能接下縣長人選，魏平政要證明「夠格」給王惠美看，交棒給他絕對不會漏氣。

王惠美上周與賴卓同框，引發藍營基層反彈。鄭麗文緩頰，王惠美用心良苦，在臉書上提到很多彰化重大建設，因為國民黨在地方執政，民進黨在中央大小眼，只看顏色在執政，不斷給藍營穿小腳，王惠美即使年底要卸任，還是一心一意為縣政，放下身段不計榮辱為彰化爭取建設，「我看了很不捨，」這就是國民黨的縣長，沒有私心，只為彰化，不是每天只想選票、鬥爭、個人。

鄭麗文說，中評會主席團趙守博、前縣長阮剛猛都對王惠美很了解，也對她有信心，王惠美是國民黨的驕傲，雖然一路走來有風風雨雨、吵吵鬧鬧，再怎麼樣都是同一個大家庭，大家要對國民黨人有信心，絕對不輕易被煽動、左右，這樣就中了民進黨的計，彰化真正分裂的是民進黨，只要國民黨團結，一心為彰化，她想不出彰化有任何輸的理由。

鄭麗文說，魏平政民調支持度不斷穩健上升中，反觀民進黨陳素月已經緊繃了，距離年底選舉倒數一百天，她相信邪不勝正，公道自在人心，國民黨會在艱難情況下團結、全壘打，打敗新潮流，斷了賴清德連任夢想，為國民黨2028政黨輪替鋪下坦途，下架民進黨重返執政。

王惠美 鄭麗文 中常會 2026九合一選舉 彰化縣選舉 賴清德

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