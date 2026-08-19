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鄭朝方撇家族農舍違建…吳子嘉追「是否借名登記」 竹縣府：若違建將列拆

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員林碩彥、民眾黨竹北市民代表參選人李心然等人今天與民眾來到建物前陳抗。林碩彥強調，民進黨不能帶頭違建。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林碩彥、民眾黨竹北市民代表參選人李心然等人今天與民眾來到建物前陳抗。林碩彥強調，民進黨不能帶頭違建。記者黃羿馨／攝影

名嘴吳子嘉爆料民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族農舍疑有148坪違建，鄭辦否認鄭與建物有關；吳今再追問「為何不敢回答是否借名登記？」民眾黨議員今也赴現場陳抗。縣府表示，已收到鎮公所檢送查報事證，若認定違建，逾期未補照或拆除將列入拆除。

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民眾黨新竹縣議員林碩彥與竹北市民代表參選人李心然等人，今天與民眾至農舍陳抗。林碩彥表示，違建不應因政治人物身分而有不同標準，柯文哲母親住家頂樓違建、主席黃國昌、院長韓國瑜相關違建均已拆除，強調面對違建應採一致標準，「民進黨不能帶頭違建」。

美麗島電子報董事長吳子嘉前天在「董事長開講」節目表示，該農舍核准面積約152坪，但經空拍圖比對，質疑另有約148坪違建，若加計合法建物，整體規模逼近300坪，更質疑鄭朝方是「隱名共有人」。對此鄭朝方辦公室發言人羅子淮強調，鄭朝方與這座建物沒有任何關係。

吳子嘉今天再度質疑，先前爆料已說明，檢舉內容指稱該處豪華農舍是鄭朝方借名登記在叔叔名下；鄭朝方雖回應建物與他無關，卻未正面回答是否存在借名登記情形。

吳子嘉另質疑，鄭朝方對農舍爭議「選擇性回答」，並持續迴避他先前提出的「插乾股」、高利貸及選舉借款4000萬元未歸還等指控，質疑鄭朝方是否不敢正面回應。對此，鄭朝方辦公室表示，沒有評論。

竹東鎮公所表示，公所建設課已於8月11日前往現場勘查，針對建物現況拍照、記錄，並於8月13日完成相關作業準備程序，經內部簽核流程後，今天已將資料發文送交新竹縣政府。

新竹縣政府今說明，後續將審核竹東鎮公所檢送的查報事證，若確認違反建築法第25條、未經許可擅自建造，將開立「違章建築認定通知書」送達違建人，載明違規位置、構造、面積及違規法條。

縣府指出，違建人可在接獲通知日起30日內，檢附設計圖說申請補領建造執照；若逾期未補辦手續或未自行拆除，將依序列入拆除。

名嘴吳子嘉爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處農舍，疑有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭辦今回應，鄭朝方與這建物沒有關係。記者黃羿馨／攝影
名嘴吳子嘉爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處農舍，疑有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭辦今回應，鄭朝方與這建物沒有關係。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 吳子嘉 違建 2026九合一選舉 新竹縣選舉 農舍

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