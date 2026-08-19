綠行動中常會 賴清德：彰化需要好縣長陳素月為彰化加速

民進黨行動中常會今天移師彰化，民進黨黨主席賴清德率全體中常委支持彰化縣長參選人陳素月，他表示，彰化什麼都好，現在就缺一位好縣長，為彰化加速。陳素月指出，因應彰化當前所面臨高齡化、低薪、人口流失三大挑戰，未來將從照顧、產業與建設三大核心面向著手，全面翻轉彰化。

賴清德說，陳素月穿著一雙輕便球鞋，可能走在田埂上，或是走進街頭巷尾，甚至是菜市場裡，輕聲細語、親切地向父老鄉親長輩請安問好，聽他們的心聲，解決問題。

他指出，世界在變化，台灣在進步，每一個縣市都非常努力，彰化縣輸人不輸陣，在他看來，彰化縣不只不能停頓，更不是跟上腳步就好，彰化縣應該要加速進步，彰化縣最欠缺的就是一個好縣長，有好縣長絕對能加速進步。

陳素月表示，彰化正面臨高齡化、低薪與人口流失三大困境，未來將從照顧、產業與建設三大面向加速翻轉彰化。民進黨政府推動的長照政策，已邁入3.0階段，未來將延續既有長照資源、樂活321育兒政策、加速布建公共托嬰中心，推動65歲以上老人健保免費；設立單一服務窗口，對接中央8年1000億中小微企業轉型資源，協助傳產升級，並爭取科技大廠投資，打造傳產、科技雙引擎，提高薪資、創造更多就業機會。

陳素月指出，面對人口外移，更要從交通、教育與城市發展，全面改善生活環境，積極落實鐵路高架化、捷運延伸等重大交通與都市計畫，提升雙語教育、落實一校一保全。善用彰化深厚的歷史文化與花卉優勢，打造文化館群品牌，推動花卉產業帶動深度觀光。

她說，從政以來始終堅持選舉有分區，但服務不分區，未來也將全力以赴為鄉親打拚，讓彰化的進步看得見，為大家帶來更好的生活、幸福感與榮耀感。