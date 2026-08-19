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「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

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不演了！王惠美未出席國民黨中常會 在臉書吐露未積極輔選原因

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）在臉書表示，所以即便被賴清德總統誤解成施政成績不佳，但基於對國家元首的尊重與爭取地方重大建設的責任，仍然參與陪同賴總統的參訪行程。記者黃仲裕／攝影
彰化縣長王惠美（左）在臉書表示，所以即便被賴清德總統誤解成施政成績不佳，但基於對國家元首的尊重與爭取地方重大建設的責任，仍然參與陪同賴總統的參訪行程。記者黃仲裕／攝影

國民黨行動中常會今天移師彰化召開，受邀列席的現任彰化縣長王惠美最終仍未現身。對此，國民黨秘書長李乾龍證實王惠美已請假，並在被問及是否希望她盡早歸隊時，也回應「有信心」。但王惠美隨後在臉書未表達是否輔選魏平政，僅強調會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，一起努力改造彰化。

2026九合一選舉

國民黨自提名律師魏平政後風波不斷，加上起步較晚，整體聲勢目前落後民進黨提名的陳素月。身為地方百里侯，王惠美的態度動輒得咎，更是左右藍營基層信心的關鍵。據了解，魏平政競選總部預計於9月6日成立，藍營高層極力邀請王惠美出任競總主委，但至今未獲明確回應，已引發支持者高度焦慮。

為了拉抬地方選情，國民黨主席鄭麗文今天在召開中常會前，特別先與魏平政合體拍攝彰化美食影片及文宣照片。不過，面對外界質疑「中央越常來輔選、選情反而越減分」的處境，鄭麗文僅回應「謝謝關心」，未做正面論述。

原本爭取國民黨縣長提名的有立委謝衣鳯、兩位前副縣長洪榮章及柯呈枋，但從國民黨卻在五月中旬徵召魏平政參選，引來王惠美不滿，以行政中立為由，除未替魏平政輔選站台，甚至都未與主席鄭麗文會面，反而陪賴清德總統及行政院長卓榮泰，引發藍營基層焦慮，甚至表達不滿，今天又未列席中常會，似乎做了正式表態， 隨後又在臉書中，表達為何她的不滿原因。

王惠美在臉書中提到，「雖然縣府團隊有兩位優秀的人選爭取黨內縣長提名，但惠美仍然向中央提出建議，希望爭取勝選機會！後來惠美在國外參訪時，透過媒體報導得知，本黨提名魏平政律師參選縣長，並且有勝選的策略與考量，惠美慶幸在鄭主席和蕭主委的領導下，本黨可以在彰化爭取勝利。惠美會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，改造彰化，我們一起努力」！

王惠美指出，她從政以來，一直堅信，彰化人贏才是真正的贏！所以只要是為了改造彰化，一定義無反顧，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。改造彰化，給後代更好的環境，一直是她的理念與行動的泉源。

所以即便被賴清德總統誤解成施政成績不佳，惠美基於對國家元首的尊重與爭取地方重大建設的責任，仍然參與陪同賴總統的參訪行程，而行政院也立即善意回應，內政部將在9月2日審查縣府提出的水五金田園聚落特定區案。

王惠美 中常會 國民黨 2026九合一選舉 彰化縣選舉 李乾龍 陳素月

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